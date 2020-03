Rick and Morty Staffel 4: Auch das neue Video wird die Fans nicht beruhigen

Wann geht die 4. Staffel von Rick and Morty weiter? Nach langer Wartezeit soll ein neues Video die Fans besänftigen, doch die fragen nur: Wo bleibt die neue Folge?

Vor fast drei Monaten lief die letzte Folge von Rick and Morty Staffel 4. Seitdem warten Fans auf Hinweise, wann und wie es denn endlich weitergeht mit der Adult Swim-Serie. Ein Super Bowl-Werbespot half da auch nicht, schließlich handelte es sich nicht um eine echte Rückkehr der beiden animierten Weltraum-Abenteurer. Für alle Rick and Morty-Fans haben wir heute immerhin einen neuen Trailer zum Rest der 4. Staffel.

Rick and Morty Staffel 4: Neues Video zeigt "Rick's Game"

Rick wird in dem Video in verschiedene Levels eines Videospiels geworfen. Schaut euch den kurzen Clip an, der leider nicht mit einem Datum zur Rückkehr von Rick and Morty Staffel 4 endet:

Die 15 Sekunden haben bei Twitter vor allem eine Reaktion ausgelöst: viele, viele Fragen nach der Rückkehr von Rick and Morty bei Adult Swim. Das Warten wird damit nur noch ungemütlicher für die treue Fanbase der Animationsserie von Justin Roiland und Dan Harmon.

Die 4. Staffel von Rick and Morty soll 10 Episoden umfassen. Bisher wurden 5 davon gezeigt. Die letzte, Rattlestar Ricklactica, lief am 15. Dezember in den USA. In Deutschland sind die dreieinhalb Staffeln der Serie bei Sky Ticket für Abonnenten bereit.

3 Monate nach der letzten Folge: Wann kehrt Rick and Morty zurück?

Eine konkrete Ansage zum Start der restlichen 5 Episoden von Staffel 4 gibt es allerdings nicht. Eine Midseason-Pause über die Wintermonate ist durchaus gängig bei amerikanischen Serien. So gab es zum Beispiel bei der 1. Staffel von Rick and Morty eine Pause zwischen Dezember und März.

Dass es nun, Anfang März, immer noch keinen Starttermin für die zweite Hälfte gibt, macht Fans allerdings unruhig. Andererseits lagen zwischen Season 3 und 4 zwei Jahre, sodass die Entstehungszeit von Rick and Morty sowieso nicht mit gängigem Serien-Maß einzuschätzen ist.

© Adult Swim Rick and Morty

Summer-Sprecherin Spencer Grammer erklärte gegenüber Collider im November, dass sie alle zehn Folgen von Staffel 4 aufgenommen habe, Änderungen seien aber noch möglich. Das gehöre zum Überarbeitungsprozess der Serie dazu. Die fünf übrigen Folgen kommen laut Grammer "eher als später", hieß es weiter (ausweichend).

Mehr zur Serie: Rick and Morty existiert im Comic-Universum von Marvel

Die 5. Staffel wurde bereits bestellt. Gegenüber Entertainment Weekly hatte Harmon erklärt: "Wir schreiben Staffel 5 wortwörtlich, während wir Staffel 4 fertig machen, um uns einen bestimmten Terminplan aufzuzwingen." Damit also, mit anderen Worten, die Pause zwischen den Staffeln nicht so groß wird.

Aber erstmal heißt es: Warten auf den Rest von Staffel 4.

Wie lange haltet ihr es noch ohne neue Rick and Morty-Folgen aus?