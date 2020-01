Marvel-Helden schauen Rick and Morty: Das Anarcho-Duo existiert im Comic-Universum

Marvel und Rick and Morty? Wie geht das zusammen? Etwa durch das leidige Parallelwelt-Switchen? Keine Sorge, die Marvel-Autoren haben die beliebten Adult Swim-Figuren viel subtiler in ihr Universum integriert.

Es ist immer etwas besonderes, wenn Erzähluniversen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben, plötzlich verschmelzen. Man denke nur an die populäre Konfrontation DC vs. Marvel aus den 90ern. Oder an die unzähligen Franchise-Mixturen wie Batman vs. Predator oder Green Lantern Versus Aliens. Gut, ganz so weit gehen die Marvelcomics im Falle von Rick and Morty zwar nicht, trotzdem hielt die beliebte Serie nun aber offiziell Einzug ins Marvel-Universum.

Da schmökert man nichtsahnend in der neuesten Ausgabe der X-Men-Reboot-Reihe Dawn of X über die Abenteuer von Kitty "Katherine" Pryde als mutantenbefreiende Piratenkapitänin mitsamt dazugehörigem Luxus-Schiff (ja, in Marvels X-Men-Geschichten geht's gerade ordentlich rund) und meint plötzlich, den eigenen Augen nicht mehr trauen zu können. Doch der Reihe nach...

Piraten, Mini-U-Boote und Rick and Morty

Nach einer ausgesprochen turbulenten Geschichte, die mit einem mikroskopisch kleinen Spionage-U-Boot in in Pyros Blutkreislauf endet, erstattet Schurke Yellowjacket (MCU-Fans bekannt aus Ant-Man) aus eben jenem Mini-Gefährt Bericht.

Der Bösewicht zeigt sich äußerst irritiert darüber, was für ein eigensinniges Verhalten die bunte Piratencrew an den Tag legt und hält fest: "Was zur Hölle ist denn das für ein Kriegsschiff? Pyro hat sich gerade ein paar Long Island Ice Teas gemixt und nun sitzt er im Kino der Yacht und schaut sich Rick and Morty an."

Schwups, da haben wir es: Rick and Morty sind Teil des Marvel-Universums. Zwar (noch?) nicht als lebende Figuren, sondern, ganz wie bei uns, als Serie. Und offenbar hat X-Men Pyro eine echte Schwäche für die Abenteuer des dauerfluchenden Erfinders und seinem pubertierenden Enkel.

Ein Cameo in guter Gesellschaft

Dass Serien und Filme der echten Welt in anderen Filmen und Serien betrachtet werden, hat übrigens Konjunktur. Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit gefällig? In der ersten Staffel Titans entpuppt sich Nachwuchs-Heldin Rachel Roth als ausgemachter Game of Thrones-Fan. Und in Pokémon Meisterdetektiv Pikachu wird Kevin - Allein zu Haus geschaut.

Putzige Idee oder unnötig albern? Wie findet ihr's, dass Rick and Morty auch von Marvel-Helden geschaut werden?