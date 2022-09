Rick and Morty Staffel 6 bestätigt endlich Ricks grausame Origin-Story

Rick aus Rick and Morty trägt viele schreckliche Geheimnisse mit sich herum. Das größte hat nun Staffel 6 der Serie bestätigt.

Die abgefahrene Animationsserie Rick and Morty ist sowohl für ihre Twists wie für ihre teils ultra-schonungslosen Storylines bekannt. Eine der größten wurde nun in Staffel 6 bestätigt. Es handelt sich um Ricks grausame und traumatische Origin Story.

Vorsicht, große Spoiler zu Rick and Morty Staffel 6.

Rick and Morty Staffel 6 enthüllt Rick als rachsüchtigen Serienkiller

Der Geschichte zufolge ist Rick (Stimme im Original: Justin Roiland) gar nicht Mortys (ebenfalls Roiland) Großvater. Vielmehr hat er ihn, Schwester Summer (Spencer Grammer) und Mutter Beth (Sarah Chalke) einem anderen Rick aus einem Paralleluniversum gestohlen. Weil dieser seine Familie durch einen Bombenanschlag umgebracht hatte.

Der Verlust seiner geliebten Tochter und Enkelin ließ den Helden-Rick der Serie (auch bekannt als C-137) auf Killer-Tour durchs Universum reisen und auf der Suche nach dem Mörder seiner Verwandten andere Versionen seiner selbst zur Strecke bringen. Finden konnte er den Killer, bekannt als "Prime Rick", allerdings nie.

Die bittere Origin Story wurde bereits in vorherigen Staffeln angeschnitten, stellte sich aber als Scherz heraus. In einem klassischen Rick and Morty-Twist ist der Jux in der Geschichte von Staffel 6 nun doch zur Wahrheit geworden.

Wo und wann gibt es Rick and Morty Staffel 6 in Deutschland zu sehen?

Rick and Morty Staffel 6 gibt es ab dem 5. September 2022 wöchentlich um 22.15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Warner TV Comedy (ehemals TNT Comedy) zu sehen. Als VOD wird zu daraufhin auch auf WOW zur Verfügung stehen. Dabei handelt es sich zunächst um die englische Version. Ab dem 17. Oktober 2022 folgt wöchentlich die deutsche Synchronfassung.

Was haltet ihr von Ricks Origin Story?