"Riesen Fehler": TAAHM-Star Charlie Sheen lehnte einen Kultfilm ab und ist bis heute frustriert

Vor seiner Two and a Half Men-Paraderolle sollte Charlie Sheen in einem 90er-Kultfilm mitspielen. Er lehnte ab. Jahrzehnte später scheint es ihn immer noch zu nerven.

Charlie Sheen hat in seiner Karriere auch vor Two and a Half Men jede Menge Erfolge gefeiert. Einige gingen ihm allerdings auch durch die Lappen, weil er die Rollen ablehnte. So geschehen beim 90er-Kult Weiße Jungs bringen's nicht. 26 Jahre später hadert er immer noch mit seiner Wahl.

Lange vor Two and a Half Men: Charlie Sheen lehnte 90er-Hit ab

Die Sport-Komödie von 1992 dreht sich um zwei Amateur-Basketballspieler (Wesley Snipes und Woody Harrelson) in Los Angeles, die für Geld gegen andere antreten und schließlich Probleme mit der Mafia bekommen. Für die Rolle von Billy Hoyle (Harrelson) war ursprünglich Sheen vorgesehen.

© 20th Century Fox Wesley Snipes und Woody Harrelson in Weiße Jungs bringen's nicht

Der äußerte sich 2018 zur Ablehnung der Hit-Rolle, die ihm dort auch als "Riesen Fehler" vorgeworfen wird (via news.com.au ). Aus welchen Gründen er das Angebot ablehnte, erklärte er nicht. "Meine Freunde meinen, Woody Harrelson sollte mir Blumen schicken. Er schuldet mir seine Karriere", zitiert ihn die Huffington Post . Das klingt ein wenig frustriert. Und nicht ohne Grund.

Weiße Jungs bringen's nicht spielte immerhin grandiose 90 Millionen Dollar ein (via Box Office Mojo ) ein, erhielt gute Kritiken (via Rotten Tomatoes ) und war einer der Lieblingsfilme von Regie-Legende Stanley Kubrick (via Vanity Fair ). Kein Wunder, dass Sheen noch immer von Harrelsons Karriere-Start frustriert ist. Da kann man schon ein paar Blumen verlangen.

