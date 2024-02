Riesengroßes Bild für unterwegs: Dieser kompakte Marken-Beamer punktet mit Akku und Top-Bildqualität Schnäppchenpreis

Samsung hat mit dem The Freestyle LFF3C einen kompakten Mini-Beamer im Portfolio, der mit Full-HD-Auflösung und guter Helligkeit überzeugt. Jetzt gibt es den Projektor bei MediaMarkt zum Schnäppchenpreis.

Wer einen Beamer kauft, erwartet vor allem eins, nämlich ein riesengroßes Bild in Full-HD-Auflösung zum erschwinglichen Preis. Meistens gehen die geringen Kosten aber mit Abstrichen bei der Handhabbarkeit oder der Helligkeit einher. Doch der The Freestyle LFF3C von Samsung bildet da eine Ausnahme.



Denn der super kompakte Marken-Beamer des südkoreanischen Herstellers vereint sein tragbares und flexibles Design mit einer guten Bildqualität. Noch dazu gibt es ihn bei MediaMarkt gerade besonders günstig.



Kompakt, handlich und flexibel: Das kann The Freestyle von Samsung

Der Elektronikhändler verkauft den The Freestyle von Samsung gerade für 649 Euro *. Das entspricht einem Rabatt von 35 Prozent gegenüber der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers.



Wer aber Kund:in bei myMediaMarkt ist, kann weitere 100 Euro auf den Kaufpreis sparen. Zusätzlich gibt es noch die zehnfache Menge an Bonuspunkten, die ihr gegen einen Einkaufsgutschein im Wert von 30 Euro eintauschen könnt. Dadurch ist dieser Deal bei MediaMarkt ein absolutes Tiefstpreisangebot, das ihr derzeit nirgendwo günstiger bekommt. Aber Achtung: Die Punkte-Aktion bei MediaMarkt endet heute, am 06. Februar 2024 um 23:59 Uhr.



Für euer Geld erhaltet ihr einen Full-HD-Beamer, der mit 500 ANSI-Lumen ein scharfes Bild mit solider Helligkeit produziert. Das besondere Alleinstellungsmerkmal von The Freestyle besteht neben der kompakten Größe in dem sogenannten All Round Design: Die Linse lässt sich über den Standfuß nach beiden Seiten um 180 Grad neigen, sodass ihr Inhalte in einem beliebigen Winkel an die Projektionsfläche werfen könnt.

Zudem habt ihr die Möglichkeit, den Beamer mit einer separat verfügbaren Akkubasis zu kombinieren, über die ihr The Freestyle ohne weitere Stromzufuhr bis zu drei Stunden betreiben könnt.



The Freestye verfügt ferner über ein Auto Set-Up mit automatischer Trapezkorrektur und Autofokus, wodurch sich das Bild automatisch an die jeweiligen Projektionsbedingungen anpasst. Ein integrierter 5-Watt-Lautsprecher mit 360°-Klang und das smarte Betriebssystem runden das Nutzungserlebnis des Samsung-Beamers ab.



Warum lohnt sich der Kauf von Samsungs Beamer The Freestyle LFF3C?

Der Samsung-Beamer The Freestyle LFF3C überzeugt sowohl Kund:innen als auch die Redaktion von WhatHifi . Im Test loben die Autor:innen des Tech-Magazins vor allem das handliche Design, das scharfe und farbenfrohe Bild sowie die herausragende Trapezkorrektur.



Vor allem das große Maß an Flexibilität in Kombination mit der guten Bildqualität kommen bei Tester:innen und Kund:innen gleichermaßen gut weg. Wer einen kompakten Beamer für unterwegs, den Urlaub oder gemeinsame Sport- und Partyabende mit Freund:innen und Familie sucht, macht mit The Freestyle nichts falsch.



