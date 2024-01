Riesiges 7-Meter-Bild für unter 200 Euro: Full-HD-Beamer mit 4K-Support wahnsinnig günstig bei Amazon [Anzeige]

Dieser Beamer definiert Preis-Leistung ganz neu: Ein gutes, helles Bild auf bis zu 300 Zoll, dazu gibt's eine moderne Ausstattung und das Ganze für nicht mal 200 Euro.

Egal ob ihr eine besondere Kinoatmosphäre im Heimkino schaffen wollt, eine Geschäftspräsentation halten müsst oder mit euren Freund:innen eine Fußball-Watch-Party plant. Mit dem Yaber Pro V9 werft ihr ein bis zu 300 Zoll großes Bild an die Wand, das sich sehen lassen kann. Im Angebot zahlt ihr gerade nur 184,99 Euro.

So kommt ihr auf den Deal-Preis: Aktiviert auf der Produktseite den 100-Euro-Coupon und gebt im Warenkorb den Aktionscode TUMNKNND ein.

Preis-Leistungs-Traum: Der Full-HD-Beamer von Yaber

Im Vergleich zu anderen Beamern in seiner niedrigen Preisklasse hat der Yaber Pro V9 ein mit 500 ANSI Lumen erfreulich helles Bild, sodass ihr auch getrost tagsüber Filme oder Serien schauen könnt. Zudem hat der Beamer ein solides Kontrastverhältnis von 18.000 zu 1. Das Bild lässt sich dank des intelligenten Autofokus und der Trapezkorrektur spielend leicht einrichten. Der integrierte Sensor fokussiert das Bild in Echtzeit und nimmt euch so lästige Arbeit ab.

Inhalte werden auf dem Pro V9 in 1080p ausgegeben. Sogar 4K-Inhalte werden abgespielt, allerdings werden diese in Full HD wiedergegeben. Eure Filme und Serien spielt ihr entweder über ein per HDMI angeschlossenes Gerät ab (Laptop, Konsole, Blu-ray-Player) oder über einen USB-Streaming-Stick. Schließt ihr zum Beispiel einen Amazon Fire TV Stick an, wird der Beamer in Nullkommanichts zum Smart-TV. Ihr könnt sogar Inhalte direkt über euer Smartphone direkt an den Beamer senden, modernes WiFi 6 sei Dank. Allerdings funktioniert das mit Netflix aus Copyright-Gründen leider nicht.

Der Yaber Pro V9 hat eingebaute Lautsprecher, die laut einigen Amazon-Rezensionen durchaus brauchbar sind. Wir empfehlen trotzdem per Bluetooth einen Lautsprecher oder eine Soundbar anzuschließen, besonders wenn's um Blockbuster im Heimkino geht. Für andere Zwecke reicht der interne Sound allemal.

