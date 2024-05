Riesiges Sci-Fi-Spektakel soll 5-Milliarden-Reihe aus Krise retten – mit Marvel-Star Chris Hemsworth

Hollywood-Muskelpaket Chris Hemsworth macht nach Marvel und Mad Max mit dem Transformers-Franchise weiter, das sich mit einem weiteren Live-Action-Samstagmorgen-Cartoon kreuzt.

Aktuell kann man Thor-Darsteller Chris Hemsworth als junge Version des Schurken Dementus im Dystopie-Prequel Furiosa: A Mad Max Saga im Kino miterleben. Hinter den Kulissen bereitet sich der Schauspieler unterdessen auf seinen nächsten Genre-Blockbuster vor.

Dabei soll es sich um ein Crossover zwischen zwei Sci-Fi-Franchises handeln, die als Samstagmorgen-Cartoons in den 80er Jahren ihren Anfang hatten.

Die Transformers treffen G.I. Joe im Crossover-Blockbuster – und Chris Hemsworth ist dabei

Am Ende von Transformers: Aufstieg der Bestien teast man eine Verbindung zur G.I. Joe-Filmreihe an, als Protagonist Noah (Anthony Ramos) auf á la Nick Fury Agent Burke (Michael Kelly) trifft. Beide Franchises gehören zum Spielzeughersteller Hasbro, was die Verhandlungen etwas einfacher gemacht haben dürfte.

Wie Variety berichtet, soll sich nun auch Hemsworth dem Gemenge von Riesenrobotern und Supersoldaten anschließen, das Paramount aktuell vorbereitet. Noch laufen die Verhandlungen über seine Beteiligung und Rolle, die bisher nicht mitkommuniziert wurde.

Agent Burke rekrutiert Noah in Transformers 7:

Für die sich verwandelnden Riesenroboter wäre es bereits der achte Filme der Reihe, für die Soldaten der amerikanischen Geheimorganisation der vierte. Hierzulande sorgen aber vor allem die Transformers für nostalgische Gefühle, denn die Zeichentrickserie mit dem jingoistisch klingenden Titel G.I. Joe: A Real American Hero schaffte es damals nicht ins deutsche Fernsehen. An den weltweiten Kinokassen haben die bisherigen Transformers-Filme laut The Numbers über 5 Milliarden Dollar eingespielt.

Produzent Lorenzo di Bonaventura beteuerte gegenüber Variety, die Vermischung der beiden Filmreihen sei kein zynischer Move: "Noah wird von jemandem, der keinen Job kriegen konnte, zu jemandem, der den tollsten Job der Welt bekommt. Es fühlte sich wirklich organisch an, es hier einzubauen, weil man es auf die Story beziehen kann."

Mit Transformers One kommt am 10. Oktober 2024 auch noch ein Animationsfilm zum Thema Robots in Disguise in die Kinos. Hier ist Chris Hemsworth auch schon als Sprecher an Bord und leiht Young Optimus Prime im Original seine Stimme.

