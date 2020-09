Riverdale Staffel 5: Schon am ersten Drehtag zeigt sich Archie halb nackt

Besser spät als nie: Es geht wieder los mit Riverdale. Die Dreharbeiten für Staffel 5 haben nach der Corona-Pause begonnen. In der ersten Szene zeigt K.J. Apa seine Muskeln.

Die Quarantäne ist vorbei, die Vorbereitungen abgeschlossen, Riverdale läuft wieder. Über ein halbes Jahr dauerte die Zwangspause. Gestern begingen die Stars um K.J. Apa ihren ersten Drehtag für Staffel 5.

Gleich zwei Begrüßungsbilder teilte der Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa. Eins davon zeigt den Kerncast und das andere die gute alte Riverdale-Normalität.

Bild vom ersten Drehtag zu Riverdale Staffel 5: Archies Bauchmuskeln

Genau, dem Post zufolge liefen die Dreharbeiten nur wenige Stunden, bis Archies Shirts sich in dem geheimnisvollen Dampf auflöste, der hernach seine Bauchmuskeln zum Glänzen brachte.

Erste Szene von Staffel 5: Archie in einem Dampfraum. Selbst in der Covid-Welt ändern sich manche Dinge nicht ...

Wo (in einer Sauna?) und wann wir uns hier befinden, ist nicht ganz klar. Womöglich haben wir es hier schon mit dem "gealterten" Archie zu tun. Mehr dazu weiter unten.

Einschränkungen wegen Corona: So drehen die Riverdale-Stars

Der Showrunner postete nämlich noch ein weiteres Bild und lieferte Details zu den Corona-Einschränkungen, die die Crew zu bewältigen hatte. Riverdale war eine der ersten Produktionen mit einem Fall innerhalb der Belegschaft. So mussten die Darsteller um Lili Reinhart (Betty) vor dem ersten Drehtag 14 Tage in Isolation verbringen, um eine Infektion auszuschließen.

Hier grinsen außerdem ein sehr (sehr!) gebräunter Cole Sprouse, Camila Mendes, Madelaine Petsch und Drew Tanner (Fangs) in die Kamera (der ältere Herr mit der Brille ist übrigens Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa). Gefeiert wird auch Lili Reinharts 24. Geburtstag.

© Instagram Riverdale

Dann startet Riverdale Staffel 5 bei Netflix

Der übliche Riverdale-Termin für Staffel 5 liegt im Oktober 2020, einen Tag später kommt die Folge normalerweise zu Netflix in Deutschland. Mittlerweile ist jedoch sicher, dass Riverdale nicht vor Januar 2021 zurückkehren wird. Riverdale wurde zusammen mit vielen anderen The CW-Serien ins nächste Jahr verschoben.

Zeitsprung in Riverdale Staffel 5: Was bedeutet das für die Serie?

Der bereits bestätigte Zeitsprung umfasst Reinhart zufolge 7 Jahre, zuvor war von 5 Jahren die Rede gewesen.

Lili Reinhart über den komplizierten Einstieg in Staffel 5: “Wir nutzen die ersten Episoden, um die 4. Staffel zu beenden." Und danach geht es erst so richtig los. "In Staffel 5 machen wir tatsächlich einen, ich glaube, 7-Jahres-Zeitsprung in die Zukunft. Wir werden keine Teenager mehr sein."

