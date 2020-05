Riverdale Staffel 5: Wann und wie geht es weiter mit Jughead und Co.?

Die 5. Staffel Riverdale kommt zu Netflix, sie könnte sich aber verspäten. So oder so wird die Fortsetzung das Leben von Jughead, Archie, Betty und Veronica auf den Kopf stellen.

Riverdale Staffel 4 endet ohne echtes Finale mit Folge 19, Mord an Mr. Honey. Eine ungewohnte Situation für Fans und Autoren. Alle schwebt irgendwie so lose herum, die 5. Season muss jetzt erstmal die vielen kleinen Plots beenden, bevor das neue Kapitel im Leben von Archie, Betty, Juggy und Vroni startet.

Corona wird die 5. Staffel Riverdale voraussichtlich bremsen, aber nicht stoppen. Die Fortsetzung der Geschichte in den Staffeln 5, 6 und 7 ist so gut wie sicher. Wir verraten euch, was wir über die Entwicklung von Archie, Betty, Jughead und Veronica wissen, was wir nicht wissen und warum diese Lücken einfach hochinteressant sind.

Der normale Termin: Dann startet Riverdale Staffel 5 bei Netflix

Der übliche Riverdale-Termin für Staffel 5 liegt auf dem 7. Oktober 2020, einen Tag später kommt die Folge normalerweise zu Netflix in Deutschland. Die letzten 3 Seasons starteten verlässlich Anfang/Mitte Oktober. Auch Staffel 4 hielt sich zuletzt an diesen Rhythmus.

Dieses Jahr kommt aber wohl alles anders. Die Corona-Pandemie beeinträchtigt auch die Drehpläne von Riverdale. Drei Folgen aus Staffel 4 konnten nicht rechtzeitig fertiggedreht werden und sollen in Staffel 5 verpackt werden. Ob oder wie stark die Einschränkungen den Start verschieben werden, ist schwer zu sagen.

Wie wirken die Einschränkungen durch Corana auf Riverdale ein?

Normalerweise erhalten die Hauptdarsteller zwischen 2 Staffeldrehs einen Monat Pause, der jetzt wegfallen könnte, um die ersten Folgen für Staffel im gewohnten Oktober pünktlich fertigzustellen. Womöglich startet Staffel 5 sogar deutlich früher, um die übrigen drei Folgen aus Staffel 4 vorher zu zeigen.

Dafür müssten aber Dreharbeiten überhaupt erstmal erlaubt werden. Fans wissen, dass bei Riverdale Körperkontakt unvermeidlich ist. Ziehen sich die Einschränkungen länger hin, wirkt das auf auf den Start der neuen Folgen ein. Alles verzögert sich, über die genauen Ausmaße lässt auch jetzt noch schwer spekulieren.

Zeitsprung von 5 Jahren? Das passiert in der 5. Staffel Riverdale

Über die Handlung in Staffel 5 ist verdächtig wenig bekannt. Letztes Jahr um diese Zeit wussten wir schon, dass sich die Geschichte vor allem um Jugheads vermeintlichen Tod drehen würde. Die Autoren sprachen freimütig über Themen und Einflüsse. Aber jetzt? Funkstille.

Es deutet alles auf einen massiven Twist hin, über den die Showrunner für den größeren Überraschungseffekt jetzt noch nicht reden wollen. Für einen Zeitsprung von knapp 5 Jahren zwischen dem Ende der aktuellen und dem Beginn der neuen Season spricht noch viel mehr: Lest hier alles über die Zeitsprung-Theorie in Riverdale,

Wie geht es weiter mit Jughead?

Die Theorie drängt sich vor allem wegen der offen ausformulierten Zukunftspläne der Hauptfiguren auf. Jughead (Cole Sprouse) zieht es an ein College, wahrscheinlich nach Iowa. Er wird seine Autorenkarriere weiter ausbauen und dafür mit großer Sicherheit nicht in seiner Heimatstadt bleiben. Das gilt ebenso für seine Freunde.

© The CW/ Netflix Archie, Vroni, Juggy und Betty

Wie geht es weiter mit Archie?

Archie (K.J. Apa) will an die Navy Academy, wie seine Mutter es sich für ihn wünscht. Vermutlich kehrt der fest verwurzelte Rotschopf früher nach Riverdale zurück als seine Jugendfreunde, die allesamt akademische Pläne verfolgen.

Wie geht es weiter mit Betty?

So auch Betty (Lili Reinhart), die ihren Traum von Yale noch nicht aufgegeben hat, und Cherly, die aufs Highsmith College geht, und Reggie, der in Riverdale am Community College bleibt.

Wie geht es weiter mit Veronica?

Veronica (Camila Mendes) wird wohl ans Barnard College nach New York gehen und dort auf ihre Freundin Katy Keene treffen, die eine eigene Serie hat, die 5 Jahre in der Zukunft spielt. Interessant, oder?

Riverdale verliert Figuren: Diese Darsteller steigen aus

Der Cast wird in Staffel 5 nicht mehr derselbe sein, größere Umgrabungen stehen an. Mit Skeet Ulrich und Marisol Nichols verabschieden sich Jugheads Vater FP Jones und Veronicas Mutter Hermione. Womöglich erhalten alle erwachsenen Figuren kleinere Rollen. Sollten Archie und Co. als gereifte Mittzwanziger in die Stadt zurückkehren, verlieren sie als Beratungsinstanz an Bedeutung.

Ob wir dabei sind oder vor vollendete Tatsachen gestellt werden: So oder so wird die Fortsetzung das Leben von Jughead, Archie, Betty und Veronica auf den Kopf stellen.



Was glaubt ihr, wie geht es weiter mit Archie, Betty, Jughead und Veronica in Staffel 5?