Riverdale springt 7 Jahre in die Zukunft: Details zu Staffel 5 enthüllt

Damit übertrifft Riverdale die Erwartungen. Im nächsten Jahr werden Jughead und Co. auf einen Schlag 7 Jahre älter. Der Zeitsprung und die Folgen für Riverdale.

Wie sieht Riverdale im nächsten Jahr aus? Ganz anders. In einem Interview hat Betty-Darstellerin Lili Reinhart detaillierte Story-Infos zur 5. Staffel ausgeplaudert. Der bereits bestätigte Zeitsprung umfasst Reinhart zufolge 7 Jahre, zuvor war von 5 Jahren die Rede gewesen.

Zeitsprung in Riverdale Staffel 5: Was bedeutet das für die Serie?

Lili Reinhart über den komplizierten Einstieg in Staffel 5: “Wir nutzen die ersten Episoden, um die 4. Staffel zu beenden." Und danach geht es erst so richtig los. "In Staffel 5 machen wir tatsächlich einen, ich glaube, 7-Jahres-Zeitsprung in die Zukunft. Wir werden keine Teenager mehr sein."

Jugheads Mütze könnt ihr kaufen Zu Amazon Deal

Archie, Betty, Jughead und Veronica stehen bei ihrer Rückkehr mitten im Leben. Als wir sie in Staffel 4 zurückließen, standen die nassforschen Hauptfiguren noch an der Schwelle zur Volljährigkeit. Mit ihrer Rückkehr wird die Clique ca. 25 Jahre alt sein. Es ist der denkbar größte Twist für die Serie.



Diese tiefgreifenden und durchaus riskanten Änderungen hatte die Serie bitter nötig, die sich in den vergangenen Staffel nur noch selbst wiederholte. Das weiß auch Reinhart:

“Ich freue mich darauf. Es wird toll sein, eine Erwachsene zu spielen. Und ich begrüße es auch, dass unser Showrunner Roberto Aguirre-Sacasa gesagt hat, 'Ja, lasst uns was Neues machen.' Wir werden nicht nur in der Highschool feststecken für 7 Staffeln.

Was passiert in der Riverdale-Zeit, die wir nicht miterleben?

Das Leben, das passiert. Der wichtigste Grund für den Zeitsprung sind die Pläne der Jugendlichen, die zu Erwachsenen werden. Die Autoren wollen den "Kindern" die Erfahrung außerhalb der Stadt, die alles zusammenhält, nicht verwehren. Bis auf Archie, der zur Navy Academy geht, streben gerade alle Hauptfiguren ein Studium an.

Wie kommen Jughead und Co. zurück nach Riverdale?

Hier hat Alice Cooper-Darstellerin Mädchen Amick bereits aus dem Nähkästchen geplaudert. Gegenüber TVGuide sagte sie, Riverdale plane "eine Art Zeitsprung, nachdem die Teenager alle aufs College gegangen sind und irgendwas bringt sie zurück in die Stadt."

Riverdale wird demnach im Anschluss an die Zäsur wieder Lebensmittelpunkt sämtlicher Figuren. Was genau für die Rückkehr sorgt, ist natürlich schwer zu sagen.

Riverdale: Der komplizierte Dreh der letzten Episoden aus Staffel 4

Seit dieser Woche läuft die Vorproduktion der neuen Folgen, ein erstes Poster gibt es bereits. Der Anschluss nach der Corona-Pause gestaltet sich schwierig, was Lili Reinhart aber mit Humor nimmt.

Riverdale: Infos zu Staffel 4 und 5

“Wir haben mitten in einer Episode aufgehört zu drehen. Wenn wir zurückkommen, müssen wir noch drei Tage drehen für eine Episode, die wir im März angefangen haben." The Wrap zufolge kehrt der Cast in den nächsten Tagen nach Vancouver zu den Sets zurück. Dann werden werden Betty und Co. in der Serie "deutlich besser gebräunt sein. Vielleicht habe ich etwas zugenommen während der Quarantäne. [...] Es wird leicht sein, zu erkennen, was wir im März gedreht haben und was im September."

Wann startet die 5. Staffel Riverdale bei Netflix?

Der Riverdale-Sender The CW (in Deutschland laufen die Folgen bei Netflix) hat alle seine Serien verschoben, Riverdale geht nicht vor Januar 2021 weiter, also dann, wenn normalerweise die zweite Hälfte beginnt.



Podcast für Netflix-Nutzer: Warum sich Riverdale für jeden Serienfan lohnt

Die Teenie-Serie Riverdale läuft bei Netflix und hat ihre Höhen und Tiefen. In dieser Minifolge unseres Podcasts Streamgestöber - auch bei Spotify - sprechen wir darüber, warum sich das Dranbleiben (und Anfangen) lohnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Podigee Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der eine ist Riverdale-Fan der ersten Stunde, die andere hat irgendwann abgebrochen. Jetzt möchte Andrea von Hendrik wissen, warum er mit jeder Staffel zu der Teenie-Serie zurückkehrt - aller Schwächen zum Trotz.



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.



Was erwartet ihr von den neuen Folgen?