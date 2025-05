Robert Downey Jr. erteilte Marvel-Nachfolgerin offiziell seinen Segen – weil sie "Iron Man nicht beschämt"

In weniger als zwei Monaten startet die nächste Marvel-Serie bei Disney+. Dieses Mal dreht sich alles um Iron Mans Nachfolgerin, die wir bereits in einem Film aus dem Franchise kennengelernt haben.

Gerade erst haben sich die Thunderbolts* auf der großen Leinwand vorgestellt, da kündigt sich Iron Mans Nachfolgerin mit ihrer eigenen Serie bei Disney+ an: Ironheart. Bereits vor fünf Jahren wurde das Projekt von Marvel-Chef Kevin Feige angekündigt. Jetzt rückt der Streaming-Start langsam aber sicher endlich in greifbare Nähe.

Bei Empire ist eine Vorschau mit einem neuen Bild von Hauptdarstellerin Dominique Thorne erschienen. Bereits in Black Panther: Wakanda Forever haben wir die US-amerikanische Schauspielerin erstmals als Riri Williams aka Ironheart im Marvel Cinematic Universe gesehen. Nun erlebt sie ihr erstes Soloabenteuer.

Iron Man-Nachfolgerin hat Robert Downey Jr.s Segen

Genauso wie bei Tony Stark handelt es sich bei Riri Williams um ein Tech-Genie – sie baut sich ihren Eisenanzug zum Weltenretten einfach selbst. Der große Unterschied ist jedoch, dass sie die dazu notwendigen Einzelteile "aus Mülleimern fischt", wie Thorne gegenüber Empire erklärt. Riri ist keine "Bajillionärin wie Tony Stark".

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nichtsdestotrotz ist das, was sie mit dem Ironheart-Anzug vollbracht hat, beeindruckend, gibt Thorne bei Empire zu Protokoll. Das fand auch Iron Man-Darsteller Robert Downey Jr., der seiner Marvel-Nachfolgerin kurzerhand seinen Segen gab.

Throne erzählt die Geschichte wie folgt:

Robert Downey Jr. und ich haben kurz nach den Dreharbeiten miteinander gesprochen, und er hat einige sehr nette Worte über meine Reise [im MCU] gesagt. Er hat mir gesagt, wie gespannt er ist und dass er mir die Daumen drückt. Ich habe buchstäblich zwei Daumen nach oben bekommen. Es sei wirklich beruhigend zu wissen, dass man Iron Man nicht beschämt.

Marvel-Nachschub: Wann startet Ironheart bei Disney+?

Ironheart startet am 24. Juni 2025 bei Disney+. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden. Geschaffen wurde die Serie von Chinaka Hodge, die zuvor an Serien wie Unglaubliche Geschichten, Snowpiercer und Gänsehaut um Mitternacht mitgeschrieben hat. Neben Dominique Thorne gehören zum Cast u.a. Anthony Ramos (In the Heights), Lyric Ross (This Is Us) und Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story).