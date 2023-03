Robert Pattinson wird zum Serienkiller für neuen Film von Don't Look Up-Regisseur (und Robert Downey Jr. ist auch dabei)

Adam McKay bereitet nach Netflix' Don't Look Up einen neuen Film vor. Jetzt gibt es erste Infos zum Projekt mit Robert Downey Jr. und Robert Pattinson, der einen Serienmörder spielen soll.

Nach dem Weltuntergang wird der nächste Film von Adam McKay wohl wieder ein paar Nummern kleiner. Der Regisseur bereitet nach Don't Look Up gerade angeblich sein neues Projekt vor, das trotzdem jetzt schon für Aufmerksamkeit sorgt. Im kommenden Film soll Robert Pattinson einen Serienmörder spielen und Iron Man-Star Robert Downey Jr. ist wohl auch an Bord. Wir haben genauere erste Infos für euch.

Neuer Adam McKay-Film nach Netflix-Weltuntergang klingt sehr vielversprechend

Laut Comic Book wurden in einem neuen Puck-Newsletter mit Insider-Infos aus Hollywood erste Details zum nächsten Film von Adam McKay enthüllt. Das Werk soll den Titel Average Height, Average Build tragen und wird als satirische Tragikomödie beschrieben.

In der Handlung geht ein Serienkiller, der von Pattinson gespielt wird, in die Politik. Hier will er Gesetze verändern, um sie Mord-freundlicher zu gestalten. Auch Avengers-Star Robert Downey Jr. soll schon an Bord sein. Über seine Rolle ist aber noch nichts bekannt.

Neben diesen ersten Stars will McKay für seinen neuen Film einen großen, beachtlichen Cast versammelt haben. Nach dem Star-Aufgebot in Don't Look Up glaubt man ihm dieses Versprechen sofort. Anscheinend sucht er gerade noch nach dem passenden Studio für Average Height, Average Build. Ob Netflix nochmal zuschlägt, ist noch nicht bekannt.

