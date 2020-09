Romy Schneider: Das sind die 10 besten Filme des Stars

Romy Scheider war ein internationaler Star, dessen Leben viel zu früh und tragisch endete. Wir haben für euch zum 82. Geburtstag ihre 10 besten Filme zusammengestellt.

Romy Schneider, die am 29. Mai 1982 in Arrondissement, Paris im Alter von nur 43 Jahren verstarb, wäre heute 82 Jahre alt geworden. Google widmet der großen Schauspielerin deshalb heute ein google doodle. Wir haben uns ihre umfangreiche Filmografie angeschaut. Sie hat in ihrem kurzen Leben mehr als 60 Filme gedreht.

Ihr faszinierendes, leidenschaftliches und doch tragisches Leben bleibt einzigartig und unvergessen. Die deutsch-österreichische Schauspielerin, die als "Sissi" große Bekanntheit erlangte, entwickelte sich früh zur gefeierten Charakterschauspielerin. Um so trauriger, dass sie ihre Heimat verließ, um darstellerisch herausgefordert zu werden und sich entwickeln zu können.

Der Fall Romy Schneider: Eine Biographie Zu Amazon Hintergründe

Romy Schneider drehte in Hollywood mit Orson Welles und Otto Preminger. In Frankreich wurde sie zum Star und schuf mit dem Regisseur Claude Sautet und ihrem Schauspiel-Kollegen Michel Piccoli eine eindrucksvolle Reihe von Filmen. Wir haben für euch ihre 10 besten Filme herausgesucht. Grundlage sind die Bewertungen der Moviepilot-Community.



Die besten Filme der Romy Schneider

Zusätzlich zu der Film-Liste und den Community-Bewertungen zeigen wir euch, ob die genannten Filme aktuell in Deutschland im Stream zur Verfügung stehen. So könnt ihr zum Geburtstag von Romy Schneider der Schauspieler mit einem Filmabend Tribut zollen.

Das Mädchen und der Kommissar

Psychothriller über die Manipulation eines Kriminalkommissar der Pariser Polizei (Michel Piccoli), mit Romy Schneider als Prostituierte Lili.

Community-Wertung: 7,08072

Stream: Bei Amazon Prime ab 3,99 Euro

Was sagt ihr zu den besten Filmen von Romy Schneider?