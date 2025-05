Rote Rosen-Vorschau: Amelie trifft eine folgenschwere Entscheidung

Amelie geht auf Arthurs Antrag ein und konfrontiert bei Rote Rosen Julius, als auch Victoria. Währenddessen begeht Bella einen Fehler.

Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) wurde von Arthur (Vivian Frey) bei Rote Rosen mit einem Heiratsantrag überrumpelt. Währenddessen muss sich Bella (Alessia Mazzola) mit einem Fehler auseinandersetzen, den sie begangen hat.

Amelie nimmt Arthurs Heiratsantrag an

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4169 vom 24. Mai



Amelie nimmt zwar Arthurs Heiratsantrag an, doch beide versprechen sich, dass die Ehe unverbindlich ist. Denn Amelie hat eigentlich andere Pläne. Zuerst will sie Julius (Jan Stapelfeldt) aus ihrem Leben haben und dann will sie Victoria (Caroline Schreiber) mitteilen, dass sie ihre Vereinbarung eingehalten hat. Dafür will sie jetzt das Hotel.

Am Salzmarkt soll Bella eine Wohnung vermittelt, doch übersieht ein Fehler beim Exposé. Victoria wird von Valerie (Maike Johanna Reuter) auf den Fehler hingewiesen, doch Victoria will Bella nicht helfen. Stattdessen will sie Bella ins offene Messer rennen lassen.

Noah (Jan Liem) glaubt der Chefarzt hat eine Fehldiagnose vertuscht, findet aber keine Beweise. Doch Britta (Jelena Mitschke) stellt sich gegen Noah, weil sie glaubt, dass er aus persönlicher Rache handelt.

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.