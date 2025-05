Rote Rosen-Vorschau heute: Hannes steht vor einer Entscheidung

Hannes stattet seinen Bekannten bei Rote Rosen einen Besuch in Lüneburg ab. Währenddessen ist Svenja schwer verliebt in Mika.

Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) hat letztes Jahr Lüneburg und somit auch Rote Rosen verlassen. Doch plötzlich steht er vor der Laube und grüßt Heiner (Rene Dumont) und Gisela (Martina Eitner-Acheampong). Er hat noch etwas bestimmtes zu klären.

Hannes bestimmt das Schicksal über seine Laube

Achtung, der Artikel enthält Spoiler zur Folge 4159 vom 12. Mai



Nachdem Hannes seinen Koffer wiederbekommen hat, muss er sich jedoch nochmal seinen letzten Kampf mit Paragrafen Schulze stellen. Am Ende kommt er zu dem Entschluss, dass er die Laube Heiner und Britta (Jelena Mitschke) überlassen möchte.

Zwischen Tina (Katja Frenzel) und Ben (Hakim-Michael Meziani) wurde nun zwar die Scheidung vollzogen, doch die beiden kamen sich bei der Scheidungsfeier wieder näher. Nachdem Tina nicht nur eine Nachricht von einer anderen Frau auf Bens Handy gefunden hat, sondern auch noch einen Herzanhänger an seinem Schlüssel, ist sie sich sicher die richtige Entscheidung getroffen zu haben, aber stellt ihn nochmal zur Rede

Nachdem Svenja (Lea Marlen Woitack) und Mika (Benjamin Piwko) zusammen im Bett gelandet sind, ist Svenja total verknallt in Mika. Doch in dem ganzen Trubel hat Svenja ganz vergessen ihren Urlaub in Hotel für ihre Tournee zu beantragen. Ob Julius (Jan Stapelfeldt) ihr so kurzfristig frei geben wird?

So könnt ihr Rote Rosen schauen

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.