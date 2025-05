Sensation bei Gefragt – Gejagt: Kandidat lässt Jäger im Alleingang alt aussehen und begeistert die Fans

Die Jäger bei Gefragt – Gejagt sind absolute Quizprofis und nur schwer zu schlagen. Doch diesmal ist es einem Kandidaten gelungen, einen Jäger im Alleingang zu besiegen.

Bei Gefragt – Gejagt kam es am Freitag, den 26. April, zu einer regelrechten Sensation: Ein Student schaffte es, den Jäger Manuel Hobiger im Alleingang zu besiegen. Nicht nur Alexander Bommes war total erstaunt, auch die Fans in den sozialen Medien waren begeistert.

Sechs Sekunden pro richtiger Antwort: Da kam selbst Hobiger nicht ran

Als Zweiter aus der Gruppe stellte sich Werner Ranft, Soziologiestudent aus Leipzig, den Jäger und konnte in der Schnellraterunde 3.500 Euro ergattern. Im direkten Duell mit dem "Quiz-Vulkan" Manuel Hobiger beantwortete der Student nicht nur alle Fragen richtig, sondern stellte den Jäger bei zwei Fragen auch in den Schatten.

Da sich seine Kolleg:innen nicht gegen den Jäger durchsetzen konnten, musste Werner Ranft das Finale allein bewältigen. Doch dort hatte er kaum Probleme und konnte innerhalb von zwei Minuten 20 Fragen richtig beantworten. Das sind sechs Sekunden pro richtiger Antwort!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





"Das war so gut, mein Freund!“, rief Alexander Bommes, als die zwei Minuten um waren. Manuel Hobiger war schließlich an der Reihe, hatte aber deutlich mehr Patzer als sein Vorgänger. Am Ende schaffte es der Jäger mit einem Rücksetzer auf 18 richtig beantwortete Fragen – dank eines herausragenden Endspurts.

Weitere TV-News:

Gefragt – Gejagt: Fans sind schwer beeindruckt

Die Fans auf Instagram waren von Werner Ranfts Leistung überaus begeistert. "Der junge Mann war großartig! Mehr als verdient gewonnen!”, merkt ein User an. Ein anderer schlägt vor, das Geld nicht aufzuteilen:

Der Werner war der Hammer. Wenn die anderen 3 fair sind, überlassen sie ihm das ganze Geld.



Mit dieser Meinung stand der User nicht allein da. Da Werner Ranft insgesamt 3.500 Euro mitgenommen hat, erscheint der Vorschlag gar nicht so abwegig. Wie das Geld aufgeteilt wurde, ist nicht bekannt, aber man kann davon ausgehen, dass Werner Ranft hinter den Kulissen ordentlich Applaus geerntet hat.

Wo ihr Gefragt – Gejagt schauen könnt

Gefragt – Gejagt läuft aktuell von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese einen Monat lang in der ARD-Mediathek nachholen.