Rote Rosen-Vorschau heute: Hannes verabschiedet sich wieder

Für Hannes war der Besuch in Lüneburg bei Rote Rosen von kurzer Dauer. Währenddessen überlegt Amelie Victorias Angebot.

So überraschend Hannes (Claus Dieter Clausnitzer) in Lüneburg bei Rote Rosen aufgetaucht ist, so schnell ist er auch wieder weg. In der letzten Folge hat er Heiner (Rene Dumont) und Britta (Jelena Mitschke) seine Laube hinterlassen.

Rote Rosen: Britta und Heiner verabschieden Hannes

Hannes verabschiedet sich von seinen Freunden und fliegt jetzt nach Los Angeles, nachdem er über Paragrafen-Schulze gewonnen hat. Britta und Heiner freuen sich wiederum jetzt ihre gemeinsame Zeit in der Laube verbringen zu können.

Doch nicht nur Hannes verabschiedet sich, sondern auch Svenja (Lea Marlen Woitack). Sie macht sich nämlich auf ihre Konzerttournee und fragt Toni (Sarah Buchholzer) vorher, ob sie sich um Till (Francesco Oscar Schramm) kümmern kann. Julius (Jan Stapelfeldt) stimmt währenddessen zähneknirschend zu, dass Svenja durch Amelie (Lara-Isabelle Rentinck) vertreten wird.

Victoria (Caroline Schreiber) wiederholt ihr Angebot gegenüber Amelie ihr das Hotel zu schenken, wenn sie Arthur (Vivian Frey) heiratet. Ein kleiner Seitenhieb von Victoria bezüglich Arthur lässt Amelie eifersüchtig werden. Doch nach kurzer Zeit ist Amelie sich sicher: Sie möchte an Arthurs Seite sein.

Wie ihr Rote Rosen schauen könnt

Rote Rosen läuft von Montag bis Freitag um 14:10 Uhr im Ersten. Wenn die aktuelle Folge in der ARD gelaufen ist, kann schon die nachfolgende Episode in der ARD-Mediathek angeschaut werden.