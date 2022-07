RTL beendet DSDS nach 21 Jahren mit Dieter Bohlen: "Die Welt wird endlich besser"

Die DSDS-Ära ist endgültig vorbei und die Fans können das Ende gar nicht abwarten. Dieter Bohlen wird für die Abschiedsrunde zurückkehren. Wir haben die Reaktionen gesammelt.

Deutschland gibt seine Suche nach dem Superstar auf. DSDS ist die am längsten laufende deutsche Casting-Show, sie hat ab 2002 Star Search und Popstars überlebt. Doch wie RTL bekanntgab, ist nach der nächsten Ausgabe und nach 21 Jahren Schluss.

Letzte Ausgabe mit Dieter Bohlen-Comeback: RTL hat genug von DSDS

Der Sender verabschiedet sich von einem seiner großen Schlachtschiffe. Lange war die Show ein Quoten-Garant, mittlerweile hat sie sich aber zu einem Klotz am Bein entwickelt, was sich auch in den Reaktionen der Fans widerspiegelt.

Die Meldungen um die Rückkehr des Chef-Jurors Dieter Bohlen erscheinen in einem anderen Licht. RTL hatte das Gesicht von Deutschland sucht den Superstar im Zuge einer Umgestaltung letztes Jahr rausgeworfen. Die Quoten brachen daraufhin noch weiter ein – weshalb der Gnadenschuss jetzt nur konsequent ist. Auch die Rückkehr Bohlens wirkt nun nicht mehr wie der verzweifelte Griff nach dem letzten Strohhalm sondern wie eine nette Abschieds-Geste.

Freude über das Ende: Auch die Fans haben mit DSDS abgeschlossen

Die verbliebenen Fans der Show haben überhaupt nichts gegen ihr baldiges Ende einzuwenden. Im Gegenteil: Die durchaus überraschende Entscheidung RTLs wird bei Twitter größtenteils begrüßt.

Oder drastischer ausgedrückt:

Und noch etwas drastischer:

Was das DSDS-Ende für andere Formate von RTL bedeutet, ist nicht sicher. Der Sender will zwar sein Programm umgestalten, aber eine Radikalkur ist eher unwahrscheinlich.



DSDS war in den letzten zwei Jahrzehnten die große Konstante der deutschen Fernsehlandschaft. Deshalb wird sie am Ende auch fehlen, irgendwie ...



Wann kommt die nächste und letzte Staffel DSDS mit Dieter Bohlen?

Traditionell startet eine DSDS-Staffel im Januar und läuft dann mehrere Monate. Das heißt, im Frühjahr 2023 wird die letzte Staffel DSDS zu Ende gehen. Und damit eine ganze TV-Ära.



Werdet ihr die letzte Staffel DSDS zum Abschied gucken?