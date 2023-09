RTL bringt heute Abend die nächste Stefan Raab-Show zurück – und der Original-Moderator ist wieder dabei

Heute kehrt eine Kult-Show bei RTL zurück, die ihren Anfang bei Stefan Raabs TV Total auf ProSieben fand. Nicht fehlen darf dabei der Showmaster aus dem Original.

Stefan Raabs Blamieren oder Kassieren mit Elton: Wer kämpft gegen wen?

Stefan Raab erlebt gegenwärtig eine TV-Renaissance, obwohl er selber nicht vor der Kamera zu sehen ist. Nach dem Turmspringendas ursprünglich als Teil von Raabs Kult-Show TV Total auf ProSieben entstand. Moderator Elton ist mit von der Partie.

In Blamieren oder Kassieren treten Prominente gegen Showgäste an, um im Quiz-Duell ihr Wissen unter Beweis zu stellen und am Ende 10.000 Euro zu ergattern. In einer ersten Runde kämpfen zwei prominente Kontrahenten gegeneinander, in der zweiten misst sich der Sieger oder die Siegerin mit dem Publikumskandidaten.

ProSieben/Willi Weber Moderator Elton bei Blamieren oder Kassieren

Wie RTL berichtet, werden im neu aufgelegten Format unter anderem Michael Mittermeier, Sasha und Kevin Großkreutz zu sehen sein. Blamieren oder Kassieren ist eines von zwei Stefan Raab-Formaten, die RTL von ProSieben übernimmt.

Wann läuft Blamieren oder Kassieren im TV?

Blamieren oder Kassieren läuft am heutigen Donnerstag, den 21. September 2023, um 20.15 Uhr im TV. Das Format wird ab sofort immer donnerstags in zwölf neuen Folgen ausgestrahlt.

Podcast: Warum ist deutsches TV so langweilig?

70 Mal CSI pro Woche und Germany’s Next Topmodel zur Primetime: Das deutsche Free-TV ist am Tiefpunkt und trotzdem nicht totzukriegen. Warum das so ist, diskutieren wir im Moviepilot-Podcast Streamgestöber:

Wir erklären, warum sich das deutsche Fernsehen schon vor Netflix & Co. in einer Abwärtsspirale von Billig-TV und Ideenlosigkeit befand und warum trotzdem noch so viele einschalten. Während sich Andrea zur TV-Henkerin aufschwingt, verteidigt TV-Anwalt Hendrik das Fernsehen mit Leidenschaft.

