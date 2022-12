RTL-Eklat: Sarah Connor schießt nach TV-Auftritt heftig gegen Thomas Gottschalk

Thomas Gottschalk hat sich gegenüber Sarah Connor eine kontroverse Bemerkung erlaubt. Anschließend wehrte sich die Künstlerin bei Instagram.

Viele Zuschauende müssen sich beim RTL-Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen" am 11. Dezember 2022 unwillkürlich gewunden haben. Moderator Thomas Gottschalk ließ gegenüber der per Telefon zugeschalteten Sarah Connor eine diskutable Bemerkung fallen. Die Sängerin ging in den sozialen Medien zum Gegenangriff über.

Sarah Connor wütet gegen Thomas Gottschalk und RTL: "Was war das denn eben?"

Connor konnte aufgrund einer Erkrankung wider Erwarten nicht persönlich am Jahresrückblick teilnehmen. Im Telefon-Gespräch während der Sendung kommentierte Gottschalk dies ihr gegenüber mit dem Satz "[Ich habe nach der Absage zum Team gesagt:] Es war ein Scheißjahr, aber es gibt auch gute Nachrichten. Sarah Connor kommt nicht."

Die offenbar als derber Scherz gemeinte Äußerung nahm Connor während der Telefon-Zuschaltung ohne Kommentar hin. Kurz darauf zog sie Gottschalk und RTL allerdings per Instagram zur Rechenschaft: "Ok, was war das eben?", fragte sie in einer Story , darunter die Hashtags "alte weiße Männer", "RTL ihr habt noch viel zu lernen" und "muss ich mir nicht gefallen lassen".

Instagram / sarahconnor Sarah Connors Instagram-Story zu Thomas Gottschalks Patzer

Wie Gottschalks Äußerung und Connors Reaktion zu bewerten ist, muss jede:r Zuschauer:in für sich selbst entscheiden. Tatsache ist, dass Thomas Gottschalks Moderation nicht zum ersten Mal in der Kritik steht. Viele glauben, dass er den Anforderungen seiner Arbeit nicht mehr gewachsen ist.

Was denkt ihr über den Eklat beim RTL Jahresrückblick?