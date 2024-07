RTL feiert seine Realitystars: Der Sender verleiht erstmals Award

Wer ist die Queen of Reality? Und wer der King? Diese Frage bekommen wir alle bald beantwortet, denn RTL verleiht als Home of Reality erstmals Die Reality Awards.

Kein anderer Sender hat mehr Realitystars aus dem Hut gezaubert als RTL. Seit Jahren finden auf dem Sender und dem dazugehörigen Streamingdienst RTL+ Shows wie Temptation Island, Sommerhaus der Stars, Der Bachelor oder Ex on the Beach ein Zuhause. Jahr für Jahr flimmern Realitystars und diese, die es werden wollen über die Bildschirme der deutschen Wohnzimmer. Und genau diese will RTL nun feiern, mit einer ganz eigenen Auszeichnung.

RTL Sophia Thomalla und Olivia Jones haben in Sachen Reality-TV jede Menge Erfahrung

Die Reality Awards live im Dezember

Fans der gepflegten Unterhaltung müssen sich aber noch etwas gedulden. Die Reality Awards werden am 7. Dezember live bei RTL+ gestreamt. Für die richtige Moderatorin ist aber schon gesorgt.holt sich RTL einen altbekannten Hasen aus dem Reality-Geschäft mit ins Boot. Die Dragqueen brachte schon den ein oder anderen Promi bei Das große Promi-Büßen ins Schwitzen und stand selbst für Formate wie Dschungelcamp vor der Kamera.

Olivia Jones wird live vom roten Teppich moderieren und sich die eingeladenen Gäste für den ein oder anderen Plausch zur Seite holen. Durch den Galaabend wird dann keine Geringere als Sophia Thomalla führen. Die Moderatorin ist selbst großer Fan der Reality-Welt und ist im Trash-TV-Kosmos als Aushängeschild von RTLs Datingshow Are You The One? und Are You The One - Realitystars in Love bekannt.



RTL RTL / Stefan Gregorowius

Ihr entscheidet, wer gewinnt!

Doch wer kann am Ende einen oder womöglich mehrere Awards abräumen? Das entscheiden ganz allein die Zuschauer:innen. Vorab werden die Fans in den. Um welche Kategorien es sich handelt und wer am Ende zu den Nominierten zählt, ist noch nicht bekannt.