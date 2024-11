RTL kündigt Thomas Gottschalk: Supernasen-Podcast wird eingestellt, doch der Entertainer hält dagegen

Thomas Gottschalk hat sich in den vergangenen Wochen immer wieder abfällig über Maite Kelly geäußert. Nun zieht RTL die Reißleine.

Thomas Gottschalk steht seit seiner Promo für sein neues Buch in der Kritik. Er rechtfertigt sich für seine ständigen Äußerungen und hat zuletzt immer wieder Maite Kelly beleidigt, unter anderem auch in seinem Podcast Die Supernasen mit Mike Krüger. Nun will RTL den Podcast einstellen - doch Gottschalk beteuert das Gegenteil.



Gottschalk schießt in seinem Podcast gegen Maite Kelly

Im Podcast von Thomas Gottschalk und Mike Krüger Die Supernasen halten sich die beiden Moderatoren oft nicht zurück. So teilte Gottschalk in einer Ausgabe gegen Maite Kelly aus. Als es um ihre kommende Weihnachtssendung Das Adventsfest der 100.000 Lichter ging, in der auch Maite Kelly auftreten soll, meinte Gottschalk:



Wahrscheinlich muss ich Maite Kelly zur Seite schubsen, damit man mich sieht.



Dies führte nicht nur zum Vorwurf des Body Shamings, auch Maite Kelly selbst äußerte sich dazu. Sie sagte:



Ich war schon als Kind klug genug zu wissen, dass Menschen, die auf solche Plattitüden zurückgreifen, nur mein Mitleid verdienen.



In der Bild-Zeitung verteidigte Thomas Gottschalk seine Aussagen damit, dass Witze immer auf Kosten anderer gingen und er "Maite nicht ungeschoren davonkommen lassen" wolle. Maite Kelly soll anscheinend nicht zur Adventsshow erscheinen.

Podcast von Thomas Gottschalk und Mike Krüger wird eingestellt

Doch das ging RTL womöglich zu weit. In einer dpa-Meldung teilte der Sender mit, den Podcast zum Jahresende einzustellen. Somit wird es nur noch zwei Ausgaben im Dezember mit den beiden TV-Gesichtern geben.



Gottschalk behauptet wiederum etwas anderes. In einem Interview mit der Bild sagt er, dass die beiden von sich aus den Podcast einstellen wollen. Beide wollen nach eigener Aussage weiteren Shitstorms aus dem Weg gehen und sind es leid, ständig missverstanden zu werden. Ob RTL den Podcast eingestellt hat oder ob das Ende von Krüger und Gottschalk initiiert wurde, ist unklar. Eine Fortsetzung des Supernasen-Podcasts im nächsten Jahr ist jedenfalls ausgeschlossen.