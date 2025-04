RTL schmeißt Stefan Raab-Show aus dem Programm – aus gutem Grund

Vor dem ESC-Finale in Basel sorgt Stefan Raab für eine Überraschung: Er streicht seine eigene Show aus dem Programm und fährt lieber mit zum Eurovision Song Contest. Wir haben alle Infos.

In knapp einem Monat wird in Basel das große Finale des Eurovision Song Contest 2025 stattfinden. Für Deutschland tritt das Duo Abor & Tynna an, die mit ihrem Hit "Baller" auf möglichst viele Punkte hoffen. Jetzt überrascht Stefan Raab mit weiteren Neuigkeiten: Er lässt spontan seine eigene Show sausen und fährt lieber mit in die Schweiz, um als "Chef" für Recht und Ordnung zu sorgen.

Raab sagt für ESC 2025 eigene Show ab

Diese Nachricht dürfte viele Raab-Fans überraschen: Eigentlich hatte der Entertainer groß angekündigt, dass am Mittwoch, dem 14.05., die nächste Ausgabe seiner Show Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab laufen sollte. Diese Pläne haben sich nun kurzfristig geändert: Statt der Spielshow soll alles im Zeichen des Eurovision Song Contest stehen.

Stefan Raab hat angekündigt, dass er lieber mit Abor & Tynna nach Basel fliegen werde, um vor Ort vom ESC zu berichten. Da der TV-Titan den Musikwettbwerb zur "Chefsache" erklärt hat und auch für den Vorentscheid verantwortlich war, mache es Sinn, dass er jetzt auch das Publikum auf den ESC einstimme. Raab soll das junge Musik-Duo bei den letzten Vorbereitungen begleiten und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen gewähren. Dabei soll es auch private Einblicke geben, wie Attila und Tünde Bornemisza (bürgerliche Namen von Abor & Tynna) mit der größten Chance ihres Lebens umgehen.

Raab zeigt sich selbstbewusst und glaubt fest an den Erfolg des Duos. RTL macht in einem Statement deutlich, dass man große Hoffnungen für das Finale habe: "Stefan Raab hat das Ding zur Chefsache gemacht und mit Abor & Tynna und ihrem Hit „Baller“ den perfekten Act für die 'Mission 12 Points for Germany' gefunden." Böse Zungen behaupten, dass Raab wegen rückläufiger Quoten nur zu gerne seine eigene Show pausieren wird, um lieber vom ESC-Hype zu profitieren.

Chefsache ESC 2025 - Live aus Basel: So kannst du die Raab-Show schauen

Raabs ESC-Show wird am 14. Mai, um 20:15 Uhr bei RTL und dem Streamingdienst RTL+ zu sehen sein. 3 Tage später läuft das große ESC-Finale live in der ARD.