RTL streicht wichtige Dschungelcamp-Tradition – und es macht einfach keinen Sinn

Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden ist nach 17 Tagen vorbei. Normalerweise folgt daraufhin das legendäre Nachspiel – doch darauf müssen Fans jetzt verzichten.

17 Tage Drama, Ekel und große Gefühle: Das Dschungelcamp der Legenden hatte alles, was das Trash-TV-Herz begehrt. Normalerweise folgt nach so einer aufregenden Zeit im Camp für die teilnehmenden Promis das große Nachspiel, in dem sie sich meisten noch mehr an den Kragen gehen als in der Sendung selbst, denn angestaute Streitigkeiten werden aufgearbeitet. Auch für die Fans ist die Wiedersehensshow der runde Abschluss einer erfolgreichen Dschungelcampstaffel. Doch darauf müssen Zuschauerinnen und Zuschauer jetzt verzichten.

Kein Nachspiel: RTL streicht Dschungelcamp-Tradition aus dem Programm

Fans der gepflegten Unterhaltung müssen jetzt ganz stark bleiben. Wer sich auf hitzige Diskussionen, emotionale Geständnisse und überraschende Versöhnungen gefreut hat, der wird bitter enttäuscht. Denn RTL streicht das große Wiedersehen. Einen Grund für diesen drastischen Schritt gibt es bislang nicht. Für viele dürfte diese Entscheidung aber unverständlich sein. Dass in der Legendenstaffel alles anders ist, haben Sonja Zietlow und Jan Köppen während der Ausstrahlung immer wieder deutlich gemacht. Doch damit hat wohl niemand gerechnet. An schlechten Quoten kann es jedoch nicht liegen. Denn das große Wiedersehen war immer ein Garant für Top-Einschaltquoten und überschattete meistens sogar die dazugehörige Staffel. Ob es daran liegt, dass die Jubiläumsstaffel bereits seit Mai abgedreht ist und für ein saftiges Nachspiel zu viel Zeit vergangen ist? Viele bereits abgedrehte Sendungen wie zum Beispiel Das Sommerhaus der Stars bekommen trotz allem noch eine Wiedersehensshow, die auch erst zur Ausstrahlung gedreht wird.

Königin der Dschungellegenden: Georgina Fleur holt sich die Dschungelkrone

So spannend und unvorhersehbar die Jubiläumsstaffel war, umso unspektakulärer war das große Finale. Kader Loth trat gegen Georgina Fleur in einer letzten Essensprüfung an. Bei dieser Konstellation konnte man schon von vornherein erahnen, wer sich den Sieg ergattert. Und tatsächlich gab es hier keine Überraschung: Georgina Fleur meistert die Aufgabe mit Bravour und stellt damit ihre Gegnerin in den Schatten. Georgina Fleur angelt sich die Dschungelkrone und den Jackpot in Höhe von 100.000 Euro.