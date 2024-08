Sommer-Dschungelcamp 2024: Sie hat die Krone gewonnen

Das Sommer-Dschungelcamp ist vorbei - die Siegerin ist gekürt. Wer den Showdown der Legenden gewonnen hat, erfahrt ihr hier.

Der Dschungel hat entschieden, die Dschungelkönigin der Legenden wurde gekrönt. Nach 17 schweißtreibenden, tränenreichen Tagen steht es fest: Diese legendäre TV-Diva hat sich in einer knallharten Ekelprüfung gegen ihre starke Konkurrenz durchgesetzt. Alles zum großen Dschungelcamp-Finale gibt es hier.

Die Finalisten werden gewählt: Diese drei Promis dürfen um die Dschungelkrone kämpfen

Zu Beginn der Folge waren's noch 5, doch das sollte sich rasch ändern. Die Promis mussten jeweils zwei Stimmen verteilen an die Mitcamper:innen, die sie am wenigsten im Finale dabei haben möchten. Wenig überraschend bekommen Sarah Knappik und Mola Adebisi die meisten Stimmen. Die Begründung, warum Sarah und Mola gehen sollten, fiel ähnlich aus: Beide hätten nicht genug Power gegeben. Bei Prüfungen zu kneifen, sei einer Dschungel-Legende nicht würdig.

Die Finalist:innen stehen damit fest: Georgina Fleur, Gigi Birofio und Kader Loth.

RTL Stolze Finalist:innen: Georgina, Kader und Gigi.

Dschungelprüfung entscheidet: Gigi Birofio fliegt

Zwei Dschungel-Diven und ein Macho - das Final-Team könnte kaum unterschiedlicher sein. Vor der nächsten Prüfung gibt sich Gigi selbstbewusst: “Ich kann doch nicht zulassen, dass diese Fische die Krone bekommen.” Leider macht er sich dann prompt selbst zum Fisch. Die Promis bekamen es mit einer besonders fiesen Aufgabe zu tun: Während sie in einen Behälter mit Schlangen und anderen Kriechtieren gesperrt sind, müssen sie einen Buzzer gedrückt halten. Gemein: Die Promis müssen den Buzzer sechs Minuten lang gedrückt halten, doch sie wissen nicht, wie viel Zeit bereits verstrichen ist. Während der Quälerei gilt es also einzuschätzen, ob die geforderte Zeit erreicht ist. Wer am nächsten an den 6 Minuten dran ist, gewinnt.

Die drei schlagen sich wacker, doch am Ende liegt einer ganz schön weit daneben: Gigi lässt bereits nach 4:26 Minuten den Buzzer los und katapultiert sich damit direkt ins Aus. Für ihn ist der Traum von der Dschungelkrone vorbei.

Georgina oder Kader: Wer ist die Dschungelkönigin?

Ein Duell unter den Dschungel-Diven - wer kann die Krone an sich reißen? Nachdem Gigi das Feld räumen musste, ging es für Loth und Fleur in die widerlichste Prüfung der Staffel: In alter Dschungel-Manier soll allerlei Ekel-Essen verspeist werden. Auch hier gibt es wieder einen gemeinen Haken: Die Stars müssen sich gegenseitig überbieten. Zuerst wird das Essen präsentiert, dann müssen die Damen jeweils für sich entscheiden, wie viele Portionen sie schaffen könnten.

RTL Würgt sich zum Erfolg: Georgina Fleur ist nicht zimperlich.

Augen, Kotzfrucht und Co. - welche ekligen Dinge die beiden Promi-Ladys herunterwürgen mussten, ersparen wir euch lieber. Aber völlig überraschend kämpft sich Georgina mit Vollgas nach vorn. Kader Loth kann nur einen Stern erlangen - während Georgina sich prompt den vierten Stern ermampft - und damit ihren Sieg besiegelt. Da sie 12 Schüsseln stinkender Innereien in Rekordgeschwindigkeit schlucken konnte, kann sich Georgina Fleur auf 100.000 Euro und die Dschungelkrone freuen.