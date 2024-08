RTL2 hat Köln 50667-Nachfolger gefunden – den Ersatz werden viele bereits kennen

Seit der überraschenden Absetzung von Köln 50667 fragten sich Fans lange, welche Sendung den Platz der beliebten Soap im TV-Programm einnehmen wird. Nun ist eine Entscheidung gefallen.

Schon im November des vergangenen Jahres schockte RTL2 die Soap-Fans mit dieser Nachricht: Völlig überraschend setzt der Sender die beliebte Vorabendserie Köln 50667 ab. Nachdem im Juni dann die letzte Folge regulär im Fernsehen ausgestrahlt wurde, blieb die Frage offen, wer die Domstadt-Show auf dem Sendeplatz um 18:05 Uhr ersetzen wird. Jetzt ist endlich bekannt, auf welches Format sich die Zusehenden freuen können, denn RTL2 hält an altbewährtem fest.

Geschichten aus den Benz-Baracken: Beliebte Sozialreportage ist zurück!

Seit 2016 läuft Hartz und herzlich – Tag für Tag bei RTL2 und hält sich seitdem als fester Bestandteil im TV-Programm. Nun kehrt die Doku-Reihe mit neuen Folgen – und neuem Sendeplatz – zurück. Hartz und herzlich – Tag für Tag erzählt ab dem 26. August neue Geschichten aus den Mannheimer Benz-Baracken und sichert sich damit den beliebten Sendeplatz um 18:05 Uhr. Der Köln 50667-Nachfolger gibt täglich von Montag bis Freitag Einblicke in das Leben der Menschen, die in dem sozialschwachen Viertel leben. In der neuen Staffel werden beispielsweise Petra und Florian in ihrem Alltag begleitet. Petra hatte den Traum von einem Leben in Dessau, der leider nach hinten losging. Ob ihr eine Rückkehr in die Benz-Baracken gelingt? Florian muss seinen Alltag mit fünf Kindern bewältigen und wird dabei von der Produktion begleitet. Außerdem begleitet die Sozialreportage die Bewohner der Sozialbausiedlung bei etlichen Ausflügen wie der Mannheimer Maimesse, der Bundesgartenschau und einer Monstertruckshow in Hockenheim.

Kopf hoch, Köln 50667-Fans: So könnt ihr die Daily weiterhin schauen

Der Schock über die Absetzung von Köln 50667 war noch gar nicht richtig verdaut, als plötzlich die News reinflatterte: Es geht doch weiter! Zwar nicht im linearen TV, aber dafür auf dem Streamingdienst RTL+. Dort werden seit Juni 40 neue Folgen der Soap zum Streamen angeboten. So schön diese Nachricht auch war, gibt es trotzdem viele Veränderungen. So gibt es nicht täglich neue Folgen, sondern nur montags und freitags. Und auch die Länge der Folgen wurde drastisch auf fast die Hälfte gekürzt. Die Neuauflage der Show verzichtet weitestgehend auf Komparsen und die Geschichten finden hauptsächlich in der Kunstbar statt, dort wo das Format seine Anfänge hatte. Viele Fan-Lieblinge sagten der Sendung zwar adé, doch es gab auch ein großes Comeback von ehemaligen Darsteller:innen.