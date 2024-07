Berlin – Tag & Nacht: Diese Realitystars waren schon mal dabei

Neben einem beständigen Hauptcast gibt es bei Berlin - Tag & Nacht auch immer wieder wechselnde Nebenrollen. Doch die Auftritte dieser heutigen Promis haben die Fans bestimmt schon vergessen

Bei einem immer wieder wechselnden Nebencast kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Doch eingefleischte Berlin - Tag & Nacht-Fans dürften sich noch an Marlisa Rudzio erinnern.

Bevor die Blondine ein waschechter Realitystar wurde, konnte sie bereits 2012 und 2017 eine kleine Sprechrolle ergattern, bis sie 2019 für einige Zeit die Rolle Lea verkörperte. Sie spielte in der Vorabendserie eine gute Freundin von Rolle Paula, gespielt von Ex-Darstellerin Laura Maack. Damals war Marlisa noch unter Mrs. Marlisa als beste Freundin von Anne Wünsche bekannt, die damals gerade aus der Serie ausstieg.

RTL Marlisa Rudzio spielte 2019 bei Berlin - Tag & Nacht mit

Emmy Russ war gleich zweimal bei Berlin - Tag & Nacht

Marlisa Rudzio nimmt gerade an der ersten Staffel Reality Queens auf RTL+ teil und muss sich dabei unter anderem gegen Konkurrentin Emmy Russ durchsetzen. An Gesprächsstoff dürfte es den beiden allerdings nicht mangeln, denn eine Sache haben die Diven schon mal gemeinsam: Ihre Zeit bei BTN.

2015 startet Emmy Russ ihre TV-Karriere in diversen Reality-Soaps. Und das unter anderem bei Berlin – Tag & Nacht. Als Nina Nockel war sie erst in der Hauptstadt unterwegs, bis sie danach zum Ableger Köln 50667 wechselt. Doch ganz kann sie Berlin nicht den Rücken kehren. 2021 kehrt sie für knapp 30 Folgen zu BTN zurück. Diesmal behielt sie aber ihren Namen und spielte Emmy Russ, die unbedingt Friseurin in der Schnitte werden wollte.

RTL Marlisa und Emmy sind aktuell bei Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel zu sehen

Diese Realitystars hatten einen Kurz-Auftritt bei BTN

Auch der selbsternannte Modekönig von Deutschland Eric Sindermann schnuppert bei BTN 2019 bereits Kamera-Luft. Als Trainer Kai arbeitet Sindermann im Body Burn und flimmerte einige Monate über die Bildschirme.

Seitdem ist bei dem Berliner viel passiert. Neben seiner Modekarriere arbeitet er auch an seiner TV-Karriere. Nach Ex on the Beach und Promi Big Brother landete er mit seiner damaligen Freundin im Sommerhaus der Stars und ist seit vergangenem Jahr fester Bestandteil bei B:REAL – Echte Promis, echtes Leben. Auch Reporter Aaron Troschke stand für eine Folge der RTLZWEI-Daily vor der Kamera.

RTLZWEI Eric Sindermann ist aus dem Reality-TV nicht mehr wegzudenken

So kannst du Berlin - Tag & Nacht kostenlos schauen

Neue Folgen der Hauptstadt-Serie laufen von Montag bis Freitag um 19:05 Uhr bei RTL 2. Wer aber nicht genug von Papa Joe & Co. bekommen kann, kann bei RTL+ schon eine Woche im Voraus schauen oder sich alte Folgen angucken.