"Ruft Marvel an, ich bin bereit": Mahershala Ali hat Blade-Reboot immer noch nicht aufgegeben

Seit sechs Jahren soll Oscarpreisträger Mahershala Ali in die Rolle des Marvel-Helden Blade schlüpfen, aber der Film lässt auf sich warten. Der Star gab sich jetzt kämpferisch.

Marvel-Star Mahershala Ali wartet nur auf den MCU-Startschuss

Mahershala Ali hat Oscars für Green Book und Moonlight gewonnen, einen Emmy, einen Golden Globe, er gehört zu den am meisten geschätzten Schauspielern seiner Generation. Und trotzdem kann er einem leidtun. Seit 2019 steht er als Hauptdarsteller von Marvels Blade -Reboot fest – und begonnen hat der Dreh noch immer nicht. Sein Sprungbrett in den MCU-Olymp ist zur Wartebank geworden. Aberwie er in einem Interview zeigt.

"Ruft Marvel an, ich bin bereit. Sag ihnen, dass ich bereit bin", erklärte er jetzt gegenüber Variety bei der Premiere seines Films Jurassic World 4: Die Wiedergeburt. Mehr gibt es nicht zu sagen für ihn: Er ist noch immer fest entschlossen.

Das ist eine Ausnahme für ein Projekt, dem im Laufe der Jahre sowohl Stars als auch Regisseure abgesprungen sind. 2019 kündigte Marvel das Reboot erstmals an, erscheinen sollte es im November 2023.

Doch dann verließ der erste Regisseur Bassam Tariq (Mogul Mowgli) den Film im Herbst 2022, dann Yann Demange (71 - Hinter feindlichen Linien), schließlich offenbar auch Alis Co-Stars Aaron Pierre und Delroy Lindo. Ende 2024 entfernte Marvel das Reboot schließlich aus dem hauseigenen Veröffentlichungsplan.

Wie es mit dem Film wirklich aussieht, ist seither ungewiss. Im März 2025 machte das Gerücht die Runde, John Wick-Meister Chad Stahelski könnte sich des MCU-Blockbusters annehmen. Offiziell bestätigt ist seither aber nichts. Und ein neuer Starttermin fehlt noch immer.

Blade-Darsteller Ali ist in wenigen Tagen in einem der größten Blockbuster 2025 zu sehen

Wer Alis Schauspielkünste nicht missen will, muss allerdings auch nicht bis zum Blade-Release warten: Schon am 2. Juli 2025 erscheint Jurassic World 4 in den deutschen Kinos, in dem er mit Scarlett Johansson auf Dino-Suche geht.