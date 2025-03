John Wick-Genie soll den härtesten Marvel-Helden retten: Seit 12 Jahren steckt der Film fest

Seit 2013 versucht man nun schon, einen neuen Blade-Film für den Marvel-Kosmos auf die Beine zu stellen. Bekommt der John Wick-Macher Mahershala Ali endlich vor die Kamera?

Zu dumm, dass Blade-Fans nicht selbst unsterbliche Daywalker sind. Die Wartezeit auf den nächsten Film mit dem vampirischen Vampirjäger würde sich dadurch sicherlich etwas weniger lang anfühlen. Bereits 2004 ging die ursprüngliche Blade-Trilogie zu Ende und seit 2013 versucht Marvel vergeblich, einen neuen Streifen auf den Weg zu bringen.

Doch Blade mit Mahershala Ali, der bisher nur einen Stimmen-Cameo in Eternals hatte, lässt auf sich warten und wurde zuletzt sogar aus dem MCU-Plan gestrichen. Neue Hoffnung schöpft die Fangemeinde nun durch das Gerücht, dass der John Wick-Macher Chad Stahelski sich des nächsten Blutbads annimmt.

John Wick-Macher Chad Stahelski soll Marvel-Vampir Blade aus dem Tiefschlaf der Verdammten holen

Wie der Hollywood-Insider Jeff Sneider auf seinem oft korrekten Blog enthüllte (via ScreenRant ), sei John Wick-Mastermind Stahelski aktuell für die Regie des Blade-Reboots im Gespräch. Offiziell bestätigt haben das bisher weder der Filmemacher noch Marvel. Lasst die Korken zum Blut-Champagner also vorerst in der Flasche. Schon 2024 meldete Stahelski allerdings im Happy Sad Confused -Podcast an, dass es ihn beim Blade-Franchise in den Fingern jucke.

Zuletzt inszenierte der profilierte Choreograph und Action-Spezialist John Wick: Kapitel 4 und produzierte From the World of John Wick: Ballerina (Filmstart: 5. Juni 2025) sowie Nobody 2 (Filmstart: 14. August 2025). Darüber hinaus heuerte Netflix ihn jüngst für die Videospiel-Verfilmung von Sifu an.



Wann und ob Chad Stahelski tatsächlich bei der Blade-Neuauflage an die Arbeit geht, lässt sich noch nicht sagen. Den elaborierten Action-Sequenzen würde seine Beteiligung offensichtlich sehr gut tun. Vielleicht könnte dann auch Wick-Darsteller Keanu Reeves vorbeischauen – schließlich hat er durch Bram Stoker's Dracula bereits Erfahrung mit Blutsaugern.

Blade-Star in spe Ali könnt ihr als Nächstes in Dino-Blockbuster Jurassic World 4: Die Wiedergeburt erleben, der am 2. Juli 2025 in die Kinos kommt. Allerdings als Mensch und nicht als klingenschwingendes Kind der Nacht.

Wo kann man die Blade-Trilogie streamen?

Blade, Blade II und Blade: Trinity sind derzeit in keinerlei Flatrate vorhanden. Als Leih- und Kauftitel kann man die Trilogie mit Titelstar Wesley Snipes aber bei Amazon, Apple TV, MagentaTV und Co. vorfinden.