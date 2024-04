Samstag im TV: Arnold Schwarzenegger ballert sich durch den härtesten Action-Kracher seiner Karriere

Arnold Schwarzeneggers härtester Action-Film, was den Bodycount angeht, ist Samstagabend im deutschen Fernsehen auf RTL 2 zu sehen. Denkwürdige Oneliner inklusive.

Wer Samstagabend etwa Dampf ablassen möchte, sollte sich den klassischen Action-Film Das Phantom-Kommando gönnen, der im deutschen Free-TV gezeigt wird. Dabei handelt es sich nicht nur um die Quintessenz der 80er-Jahre-Macho-Action-Ära, sondern ganz nebenbei um Arnold Schwarzeneggers tödlichste Rolle mit dem mit Abstand höchsten Bodycount seiner Karriere: 81 böse Buben werden ausgeschaltet, was in den besten Fällen samt lässigem Oneliner abgefrühstückt wird.

Zu verdanken haben wir diese Tour de Force des Testosterons Regisseur Mark L. Lester, der ein Drehbuch von Steven E. de Souza mit reichlich Karacho umgesetzt hat.

Samstag im TV: Action-Kracher Das Phantom-Kommando

Arnie spielt einen ehemaligen Spezialeinheit-Offizier mit dem großartigen Namen John Matrix, der sich vom Militär zurückgezogen hat, um mit seiner kleinen Tochter Jenny (Alyssa Milano) ein friedliches Leben zu führen. Als jedoch sein ehemaliger Vorgesetzter auf der Matte steht, um ihn zu warnen, dass jemand seine Ex-Kollegen um die Ecke bringt, dauert es nicht lange, bis die Probleme auch vor seiner Haustür ankommen. Handlanger des lateinamerikanischen Diktators Arius (Dan Hedaya) entführen seine Tochter, um Matrix dazu zu zwingen, den neuen Präsidenten von Val Verde zu töten.

20th Century Fox Das Phantom-Kommando

So einfach lässt Matrix sich aber nicht zur Marionette machen und so nimmt er die Angelegenheit als Ein-Mann-Armee in seine eigenen, schwerbewaffneten Hände. Auf dem Weg, seine Tochter zu retten und Arius zu stürzen, wird auch die Flugbereiterin Cindy (Rae Dawn Chong) in die Sache hineingezogen und sein ehemaliger Kollege Bennett (Vernon Wells) entpuppt sich als Endgegner.

Wann und wo ist Das Phantom-Kommando zu sehen?

RTL 2 zeigt den Action-Film am Samstag, dem 13. April um 22:25 Uhr in der deutschen Synchronfassung. Wer die englische Originalversion sehen möchte, kann sich an Disney+ wenden, wo der Film im Streaming-Angebot vorliegt.

