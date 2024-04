Samstag im TV: Extrem unterhaltsamer Fantasy-Blockbuster, der über 1000 Seiten in nur 2 Stunden perfekt verfilmt

Kann man ein Buch mit über 1000 Seiten überhaupt in nur einen Film packen? Am Samstag läuft ein Fantasy-Blockbuster, der sich der Herausforderung eindrucksvoll stellt.

Der Orden des Phoenix ist der mit Abstand umfangreichste Harry Potter-Band. Die deutsche Übersetzung kam bei ihrer Erstveröffentlichung auf 1022 Seiten. Die jüngste Veröffentlichung zählt 960 Seiten. Im Hinblick auf die Verfilmung stellt sich da vor allem eine Frage: Wie in aller Welt soll das alles in einen Film passen?

Harry Potter und der Orden des Phönix liefert die verblüffende Antwort. Nicht nur gelingt es dem fünften Teil, die riesige Vorlage in Filmform zu bringen. Ausgerechnet die Adaption längsten Buchs hat den kürzesten Film der Reihe hervorgebracht. Mit nur 138 Minuten bewegt sich Der Orden des Phönix weit unter Harry Potter-Durchschnitt.

Morgen Abend könnt ihr die rasante Verfilmung im TV schauen.

Harry Potter und der Orden des Phönix kürzt die Vorlage stark, aber das fällt überhaupt nicht ins Gewicht

Lord Voldemort ist zurück! Das haben wir am Ende von Harry Potter und der Feuerkelch mit eigenen Augen gesehen. Das Zaubereiministerium will davon aber nichts wissen und setzt Harry (Daniel Radcliffe) unter Druck. Als dann auch noch die extrem fiese Dolores Umbridge (Imelda Staunton) anfängt, Hogwarts nach ihren Vorstellungen umzukrempeln, ist klar: Harry und seine Freunde müssen etwas unternehmen.

Warner Bros. Harry Potter und der Orden des Phoenix

Gemeinsam mit Hermine (Emma Watson) und Ron (Rupert Grint) tritt Harry dem Orden des Phönix bei, um seine Mitschüler:innen auf die drohende Gefahr durch den dunklen Lord vorzubereiten. Der wiederum raubt Harry den Schlaf und verfolgt ihn in seinen Albträumen. Harry sieht schreckliche Visionen. Und dann wäre da noch eine rätselhafte Prophezeiung, die ihn mehr mit Voldemort verbindet, als ihm lieb ist.

Das ist die ganz, ganz grobe Handlung von Harry Potter und der Orden des Phönix. In der Buchvorlage gibt es noch viele weitere Geschichten, die sich parallel in der Wizarding World ereignen und auf die Geschehnisse in Hogwarts auswirken. Wir haben mindestens 9 Dinge ausfindig gemacht, die in Harry Potter 5 fehlen. Aber zerstören diese fehlenden Elemente den Film? Keineswegs! Es ist sogar richtig erfrischend.

Harry Potter 5 wartet mit einmaliger Veränderung auf und fühlt sich deswegen wie kein anderer Teil an

Harry Potter und der Orden des Phönix ist der einzige Potter, der nicht von Drehbuchautor Steve Kloves geschrieben wurde. Stattdessen übernahm Michael Goldenberg, der zuvor an Filmen wie Contact und Peter Pan beteiligt war, die Adaption. Der Unterschied ist gewaltig. Goldenberg ist zu keiner Sekunde daran interessiert, jedes Harry Potter 5-Ereignis sklavisch auf seinen Drehbuchseiten zu verewigen.

Warner Bros. Harry Potter und der Orden des Phoenix

Stattdessen kitzelt er die Essenz der Vorlage in knackigen Schlüsselszenen heraus, ohne sich in Details zu verlieren. Der Orden des Phoenix nimmt sich die kreativen Freiheiten, die sich jede Romanverfilmung nehmen sollte: Bei der Übersetzung von Buch zu Film gibt es ganz andere erzählerische Möglichkeiten. Das geschriebene Wort kann in bewegten Bildern zum Leben erwachen und sogar mit Musik untermalt werden.

Regisseur David Yates, der mit dem Phönix ebenfalls seinen ersten Potter ablieferte, trägt unheimlich viel Schwung in die Reihe. Sein Fantasy-Blockbuster ist ein Coming-of-Age-Abenteuer, das in mitreißenden Montagen erzählt wird. Die Energie der Pubertierenden rüttelt Hogwarts wach wie das Feuerwerk der Weasley-Zwillinge, ehe mit Harry Potter und der Halbblutprinz zermürbende Schwere Einzug in die Reihe hält.

Trotz der starken Kürzungen fühlt sich der Film nicht an, als würde ihm etwas fehlen. Vom unschuldigen Kuss im Raum der Wünsche bis zum bebenden Zauberduell in den Hallen des Ministeriums: Harry Potter und der Orden des Phönix ist ein extrem kurzweiliger, verspielter und in sich sehr stimmiger Film. Und nach den unbeschwerten Momenten sitzen die dramatischen Töne im Finale trotzdem perfekt.

Fantasy-Blockbuster im TV: Wann läuft Harry Potter 5?

Harry Potter und der Orden des Phoenix läuft am Samstag, dem 27. April 2024, um 20:15 Uhr auf Sat.1. Mit Werbung geht die TV-Ausstrahlung bis 23:00 Uhr. Die Wiederholung könnt ihr am Sonntag, dem 28. April 2024, um 16:15 Uhr ebenfalls bei Sat.1 schauen. Alternativ steht der Film aktuell bei RTL+ im Streaming-Abo zur Verfügung.

