Satte Rabatte auf Star Wars Brettspiele bei Amazon: Sichert euch die befristeten Angebote beliebter Spielklassiker

Am 04. Mai ist der Star Wars Day, an dem es viele verschiedene Angebote aus dem Krieg der Sterne-Universum geben wird. Doch schon jetzt fallen bei vielen Produkten die Preise, darunter auch bei den Star Wars Brettspielen. Die Angebote sind zum Teil nur in einem begrenzten Kontingent verfügbar, deshalb solltet ihr nicht zu lange warten.

Ein begrenztes Angebot ist Star Wars Villainous * und das kann sich wirklich sehen lassen. Das beliebte Brettspiel, in dem ihr als Bösewichte agiert, ist um ganze 48 Prozent reduziert und schon für 29 Euro erhältlich.

Auf der dunklen Seite der Macht mit Star Wars Villainous

Bei dem Ableger des beliebten Disney Villainous * Spiels, können zwei bis vier Bösewichter am Tisch Platz nehmen. Ihr habt die Wahl zwischen Darth Vader, Kylo Ren, General Grievous, Asajj Ventress oder Moff Gideon, die alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten ausgestattet sind, die klug eingesetzt werden müssen, um den dunklen Plan in die Tat umzusetzen. Dabei könnt ihr kultige Schiffe wie den TIE-Sternjäger einsetzen und euch mit dem Millenium Falcon anlegen.

Doch bei dem Strategiespiel müsst ihr nicht nur gegen das Gute kämpfen, sondern auch eure Gegner:innen in die Falle locken. Böse sein macht einfach Spaß, vor allem mit Star Wars Villainous. Für noch mehr Spielspaß sorgt die aktuell reduzierte Erweiterung Abschaum und Verkommenheit *, die aber auch ohne das Grundspiel gespielt werden kann. Hier kommen die drei Schurken Boba Fett, Siebten Schwester und Cad Bane dazu.

Star Wars Brettspiele für Strategen

Richtig strategisch wird es mit Star Wars: Legion – Clone Wars *. Hier bietet euch das Grundspiel für 2 Spieler:innen ganze 120 bis 180 Minuten Spielvergnügen. Das Tabletop Spiel befasst sich mit der Zeit der Klonkriege. Stellt eure eigene Streitmacht zusammen, bestehend aus den Separatisten-Droiden oder den Klonkriegern und Jedi-Rittern.

Richtig spannend wird es auch bei dem kompetitiven Strategiespiel Star Wars: Outer Rim *. Hier müsst ihr als Unterweltler:innen mit euren Schiffen durch den Outer Rim reisen und die berühmtesten Gesetzlosen der Galaxie werden. Die Runden zeichnen sich mit einer Mischung aus Entscheidungen, Würfelglück und Verhandlungsgeschick aus und bieten bei jeder Partie einen neuen Spielverlauf.

Star Wars trifft auf Spielklassiker mit satten Rabatten

Für das schnelle Spielvergnügen für zwischendurch sorgt Dobble im Star Wars The Mandalorien-Design *. Für 12 Euro bekommt ihr schon das beliebte Beobachtungs- und Reaktionsspiel. The Mandalorien ist auch beim Kartenspielklassiker UNO * vertreten. Hier bekommt ihr ganze 53 Prozent Rabatt und zahlt damit nur 6 Euro.

Auch Monopoly hat sich mit dem Franchise zusammengetan. Hier habt ihr die Wahl zwischen der um 25 Prozent reduzierten Helle Seite der Macht-Edition * und der Dunklen Seite der Macht *. Letztere ist bei Amazon nicht als Angebot ausgeschrieben, ist im Vergleich zu anderen Onlinehändlern aber deutlich günstiger.

Mit dieser Auswahl an Spielen seit ihr sowohl für kurze Partien, als auch für lange strategische Abende bestens ausgestattet. Zeigt euer Können auf der dunklen oder der hellen Seite der Macht.

