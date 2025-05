Scarlett Johansson gegen die gefährlichsten Dinos aller Zeiten: Neuer Jurassic World 4-Trailer entfesselt Action ohne Ende

Der neue Jurassic World 4-Trailer ist endlich da. Scarlett Johansson und ihre Mitstreiter müssen dort gegen die tödlichsten Urviecher der ganzen Dino-Reihe antreten.

Zum Glück sind Dinosaurier in der Realität ausgestorben. Das werden sich manche jedenfalls beim neuen Jurassic World 4: Die Wiedergeburt-Trailer denken, in dem Scarlett Johansson zwischen den mörderischsten Exemplaren der Echsenwelt nach einem Heilmittel sucht.

Schaut euch hier den neuen Jurassic World 4-Trailer an:

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt - Trailer 2 (Deutsch) HD

Scarlett Johanssons Jurassic World 4-Gegenspieler: Das sind die gefährlichsten Dinos

Jurassic World 4 spielt auf einer der originalen Inseln des Franchise, auf denen bereits vor Jahrzehnten die ersten Dinosaurier neu gezüchtet wurden. Mittlerweile ist die Insel verlassen – nur die gefährlichsten Echsen wurden dort zurückgelassen.

Das macht den Auftrag von Zora Bennett (Johansson) zu einer tödlichen Mission: Gemeinsam mit ihrem alten Bekannten Duncan Kincaid (Mahershala Ali) und dem Forscher Dr. Loomis (Jonathan Bailey) soll sie von drei speziellen Dinos Proben nehmen, die zu einem dringend benötigten Heilmittel beitragen sollen.

Im Trailer sind schon drei der gefährlichsten Dino-Widersacher zu sehen: Neben dem berühmten T-Rex gehört dazu auch der gigantische Mosasaurus, der im ersten Jurassic World als Seemonster an der Spitze der Nahrungskette stand. Wie bereits im ersten Einblick zu sehen war, taucht außerdem eine Art Mutanten-T-Rex im Film auf.

Wann kommt Jurassic World 4 ins Kino?

Jurassic World 4: Die Wiedergeburt wird am 2. Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen. Auf dem Regiestuhl saß Sci-Fi-Experte Gareth Edwards (The Creator). Neben den oben genannten Darsteller:innen sind unter anderem Rupert Friend (Hitman: Agent 47) und Ed Skrein (Deadpool) vor der Kamera zu sehen.

Jurassic World 4 ist der insgesamt siebte Film des Franchise, das Steven Spielberg 1993 mit dem ersten Jurassic Park begründete. 2015 erschien nach 14 Jahren Funkstille der erste Jurassic World-Film und setzte damit das Universum auf der Leinwand fort.