Sci-Fi-Hammer: Neuer Teaser zeigt Keanu Reeves und Marvel-Star in dystopischem Universum, das zuletzt auf Netflix begeisterte

In Phantom Liberty treffen mit Keanu Reeves und Idris Elba gleich zwei Action-Stars aufeinander. Netflix-User:innen wird das Sci-Fi-Setting aus der Animeserie Cyberpunk: Edgerunners bekannt vorkommen.

Düstere Straßen, nur in Neonlichter getaucht. Menschen, die durch Implantate und Modifikationen am eigenen Körper mehr nach dystopischen Kunstwerken aussehen als nach organischen Lebewesen. Und natürlich jede Menge Ballerei, Explosionen und Nervenkitzel, in spektakuläre Bilder gegossen. Das ist Cyberpunk: Edgerunners bei Netflix, das ist aber auch das Videospiel, auf dem die Sci-Fi-Serie aufbaut: Cyberpunk 2077.

Ja, Games sind hier eigentlich nicht unser Hauptthema. Bei den Game Awards 2022 gab es jetzt allerdings einen neuen Teaser zur kommenden Spielerweiterung von Cyberpunk 2077, der auch Filmfans begeistern dürfte.

Nach Netflix-Erfolg: Sci-Fi-Universum macht mit Keanu Reeves und Marvel-Star Idris Elba weiter

Keanu Reeves spielte schon im Hauptspiel eine bedeutende Rolle, jetzt hat sich das Entwicklerstudio CD Projekt RED für die Erweiterung allerdings einen weiteren Hollywood-Hochkaräter gesichert: Idris Elba. Der war dieses Jahr mit gleich drei Filmen im Kino: Thor 4: Love and Thunder, dem Fantasy-Epos Three Thousand Years Of Longing und als Löwen bekämpfender Familienvater in Beast - Jäger ohne Gnade. DC-Fans kennen ihn außerdem als Bloodsport aus The Suicide Squad.

Seht hier den neuen Teaser zu Cyberpunk 2077: Phantom Liberty:

In Cyberpunk 2077: Phantom Liberty übernimmt Idris Elba die Rolle von Solomon Reed, der Spielenden bei einem actionreichen Konflikt zur Seite stehen wird. Die Ankündigung sorgte bei den Game Awards für große Überraschung und begeistertes Gejohle.

Worum geht's in der Cyberpunk 2077-Erweiterung Phantom Liberty?

V, die (oder wahlweise auch der) Protagonist:in aus Cyberpunk 2077, ist eine Söldnerin. Für Eddies, die Währung in der dystopischen Welt rund um die Metropole Night City, macht V alles – von Diebstahl und Wirtschaftsspionage bis hin zum Ausschalten von Cyberpsychos, die die Kontrolle über ihre Implantate verloren haben. Begleitet wird sie dabei stetig von dem ehemaligen Terroristen und Rockstar Johnny Silverhand (Keanu Reeves), der nur noch auf einem Chip in ihrem Kopf existiert.

In Phantom Liberty kommt es zum Konflikt zwischen den New United States of America an, einem totkapitalisierten Land unter der Kontrolle von Großkonzernen und dem Militär, und den Free States – zu denen auch Night City gehört. Laut CD Projekt RED soll das Spiel an einen Spionage-Thriller erinnern, und scheint sich demzufolge mehr auf die politischen Konflikte der dystopischen Sci-Fi-Welt zu konzentrieren. Und ratet mal, wer zwischen die Fronten gerät? Na klar, V und ihr ständiger Begleiter Johnny.



Cyberpunk 2077: Phantom Liberty erscheint 2023 für PS5, Xbox Series X/S und PC. Alle weiteren Infos zum DLC bekommt ihr bei unseren Kolleg:innen von GameStar und GamePro .

Was wollt ihr als nächstes aus dem Cyberpunk 2077-Universum sehen?