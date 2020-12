Scharfe Kritik: Tenet-Regisseur teilt gegen Streaming-Plan für Matrix 4 und Wonder Woman 2 aus

Letzte Woche erschütterte ein Streaming-Erdbeben Hollywood. Da kündigte Warner Media an, dass 2021 17 Filme, darunter Matrix 4, Wonder Woman 1984 und Dune, gleichzeitig im Kino und im Stream erscheinen.

Tenet-Regisseur Christopher Nolan ist darüber ganz und gar nicht erfreut. In einem neuen Statement übt er scharfe Kritik an dem Plan des Studios, mit dem er seit Jahren eng zusammenarbeitet.

Kein anderes Studio hat sich bisher so radikal dem Streaming-Geschäft verschrieben wie Warner. Immerhin handelt es sich bei den 17 Filmen um einige der teuersten des Studios. Christopher Nolan hält das jedoch für die falsche Entscheidung und zügelt seine Worte nicht.

In einem Statement gegenüber dem Hollywood Reporter erklärt er:

Was hinter Kritik an den Plänen für Matrix 4 und Wonder Woman 2 steckt