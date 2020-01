Matrix 4: Alles zur Fortsetzung mit Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss kehren als Neo und Trinity zurück, um die Menschen in Matrix 4 noch einmal im Kampf gegen die Maschinen anzuführen.

Lange wurde es spekuliert, inzwischen ist es offiziell: Matrix 4 kommt wirklich - und das über 15 Jahre nach dem Ende der ursprünglichen Trilogie. Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss kehren in ihren vertrauten Rollen als Neo und Trinity zurück, um in einer düsteren Zukunft die Menschheit gegen mächtige Maschinen zu verteidigen.

Alles, was ihr über die Fortsetzung wissen müsst, haben wir an dieser Stelle für euch zusammengefasst. Um euch auch weiterhin auf dem neusten Stand der Dinge zu halten, werden wir den Artikel regelmäßig updaten.

Welche kreativen Köpfe stecken hinter Matrix 4?

Lana Wachowski fungiert als Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin von Matrix 4. Gemeinsam mit ihrer Schwester, Lilly Wachowski, hat sie bereits die ersten drei Filme umgesetzt. Lilly Wachowski, die aktuell an der Showtime-Serie Work in Progress arbeitet, ist dieses Mal nicht Teil des Matrix-Teams, hat dem Projekt aber ihren Segen gegeben.

Dafür hat sich Lana Wachowski zwei weitere Drehbuchautoren ins Boot geholt: David Mitchell und Aleksandar Hemon. Beide haben bereits im Zuge der Netflix-Serie Sense8 mit den Wachoskis zusammengearbeitet. David Mitchell schrieb außerdem den Roman Cloud Atlas, der 2012 von den Wachowski und Tom Tykwer als Kinofilm für die große Leinwand adaptiert wurde.

Als Kameramann wurde außerdem John Toll engagiert, der mit den Wachowskis zuletzt bei Sense8, Jupiter Ascending und Cloud Atlas zusammenarbeitete. Er nimmt damit den Posten von Bill Pope ein, der für den unvergleichlichen Look der ersten drei Filme verantwortlich war.

Welche Schauspieler kehren in Matrix 4 zurück?

Wie bereits eingangs erwähnt, werden Kenau Reeves und Carrie-Anne Moss in ihren altbekannten Rollen als Neo und Trinity zurückkehren. Auch Jada Pinkett Smith, die in Matrix Reloaded und Matrix Revolutions als Niobe zu sehen war, gehört zum Ensemble der Fortsetzung. Fehlen tut bisher allerdings ein wichtiger Name: Laurence Fishburne, der in der ursprünglichen Trilogie Morpheus verkörperte.

Welche Schauspieler sind neu in Matrix 4?

Nicht nur alte Gesichter kehren in Matrix 4 zurück. Auch einige neue Namen lassen sich auf der bisherigen Cast-Liste entdecken. Da wäre etwa How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris, der erstmals in die Matrix eintaucht.

Weiterhin gesellen sich der als Aquaman-Bösewicht bekannte Yahya Abdul-Mateen II, Mindhunter-Star Jonathan Groff und Jessica Henwick, die in Game of Thrones als Sand Snake zu sehen war, zum Ensemble. Die neusten Zugänge sind Toby Onwumere und Max Riemelt, die beide auch bei Sense8 dabei waren.

Was ist die Handlung von Matrix 4?

Das herrscht natürlich noch ein großes Fragezeichen. Gegenüber Variety hat Lana Wachowski dennoch einen knappen Einblick in die Fortsetzung gegeben:

Viele der Ideen, die Lilly und ich vor 20 Jahren über unsere Realität erforscht haben, sind jetzt noch relevanter geworden. Ich bin sehr glücklich, diese Figuren wieder in meinem Lebe zu haben und dankbar für eine weitere Chance, mit meinen brillanten Freunden zu arbeiten.

Es sieht also ganz so aus, als würde Matrix 4 die zentralen Themen der ersten drei Filme aufgreifen und mit den Entwicklungen der vergangenen Dekade verweben. Besonders spannend wird jedoch, wie der vierte Teil an das Ende von Matrix Revolutions anschließen und etwaige Widersprüche auflösen wird.

Wann startet Matrix 4 im Kino?

In den USA startet Matrix 4 am 21. Mai 2021 in den Kinos. Ein deutscher Kinostart steht bisher noch nicht fest. Das ist besonders deswegen spannenden, weil am gleichen Tag auch John Wick: Kapitel 4 mit Keanu Reeves in den US-Kinos startet. Es ist aber von einer zeitnahen Veröffentlichung auszugehen. Die Dreharbeiten sollen derweil im Februar 2020 beginnen.

Wann kommt der erste Trailer zu Matrix 4?

Auf einen ersten Trailer müssen wir noch einige Zeit warten. Sobald aber die erste Klappe gefallen ist, wird es sicherlich das ein andere Update vom Set geben. Auch die Enthüllung des offiziellen Titels steht noch aus. Was meint ihr? The Matrix Rebooted? The Matrix Resurrected? Oder vielleicht doch The Matrix Renaissance?

