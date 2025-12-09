Schlechte Nachricht für Anime-Fans: Gratis-Streamen bei Crunchyroll geht nur noch wenige Wochen

Falls ihr noch gratis und mit Werbeunterbrechung Animes auf Crunchyroll streamen wollt, solltet ihr euch beeilen. Ende des Jahres ist nämlich Schluss damit.

Der Streaming-Dienst Crunchyroll ist für viele Anime-Fans, die auf dem Laufenden bleiben wollen, unverzichtbar. Bisher konnte man einige Inhalte auch ohne Abonnement abrufen – kostenlos und mit Werbeunterbrechung. Ab 2026 muss man jedoch auf eine der Abo-Optionen zurückgreifen, wenn man weiterstreamen möchte.

Anime-Anbieter Crunchyroll schaltet Gratis-Stream am 31. Dezember 2025 ab

Otakus, die noch ohne kostenpflichtiges Konto Crunchyroll-Inhalte streamen wollen, müssen das bis zum Ende dieses Jahres erledigen. Laut Anime2You deaktiviert der Anime-Dienst diese Option am 31. Dezember 2025 endgültig. Danach hat man folgende Optionen für kostenpflichtige Abonnements:

"Fan"-Abo für 6,99 Euro pro Monat (69,99 für ein Jahr)

"Mega Fan"-Abo für 9,99 Euro pro Monat (99,99 für ein Jahr)

Beide Abo-Optionen sind dann werbefrei. Mit dem Mega-Upgrade genießt man darüber hinaus vier statt nur einen gleichzeitigen Stream und weitere Vorteile wie Offline-Viewing.

Crunchyroll bietet unter anderem die hierzulande größte Simulcast-Auswahl mit aktuellen Titeln aus den jeweiligen Anime-Seasons im Jahr an. Darunter aktuelle Hit-Serien wie Spy x Family, Jujutsu Kaisen oder Demon Slayer. Die gibt es direkt auf der Website oder über den Amazon Prime-Kanal zu sehen.

Noch mehr Anime-News:

Und auf Netflix geht aktuell eine amerikanische Live-Action-Serie zu Ende, die stark von Animes inspiriert wurde. Hört mehr dazu im Streamgestöber:

Podcast: Netflix’ Erfolgsserie Stranger Things ist endlich mit Staffel 5 zurück

Nach über drei Jahren Wartezeit hat sich Stranger Things für das große Finale bei Netflix zurückgemeldet. Ob uns die ersten vier Folgen der 5. Staffel überzeugt haben, besprechen wir detailliert im Podcast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neben überraschenden Figuren-Wendungen und dem erklärten Ende von Staffel 5, Teil 1 werfen wir außerdem einen Blick voraus auf die kommenden, letzten vier Episoden von Stranger Things und diskutieren Theorien, was da noch auf uns zukommt.