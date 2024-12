Schlechte Nachrichten: The Batman 2 wurde gerade ewig weit nach hinten geschoben

Fans von The Bamtan müssen jetzt ganz stark sein. Bis Teil 2 ins Kino kommt, werden noch mehrere Jahre ins Land ziehen. Der DC-Blockbuster mit Robert Pattinson wurde erneut verschoben.

Die Fortsetzung zu The Batman war schnell beschlossene Sache. Nachdem der düstere Superheldenfilm mit Robert Pattinson in der Hauptrolle im März 2022 zu einem der besten Vertreter des Genres avancierte und weltweit mehr als 770 Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülte, gab Warner Bros. Teil 2 grünes Licht.

Ursprünglich sollte The Batman Part II bereits im Oktober 2025 ins Kino kommen. Es dauerte jedoch nicht lange, bis sich herauskristallisierte, dass dieses Startdatum nicht realistisch ist. Daraufhin wurde der Oktober 2026 als neuer Zeitrahmen festgelegt. Wie sich nun herausstellt, war selbst dieses Timing zu optimistisch.

The Batman 2 mit Robert Pattinson kommt erst 2027 ins Kino

Wie der Hollywood Reporter berichtet, hat Warner Bros. den heiß erwarteten Comic-Blockbuster um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben. The Batman Part II startet jetzt erst am 1. Oktober 2027 in den USA im Kino. Ein neuer deutscher Start steht noch nicht fest. Es ist aber davon auszugehen, dass dieser zeitnah stattfindet.

Hier könnt ihr den Trailer zu The Batman schauen:

The Batman - Trailer 2 (Deutsch) HD

Ausgehend von den neuesten Entwicklungen werden die Dreharbeiten zu The Batman Part II erst im dritten Quartal 2025 beginnen. Schon in den vergangenen Wochen zeichnete sich ab, dass die DC-Fortsetzung in Verzug ist, gerade im Hinblick auf das Drehbuch, von dem offenbar noch keine vollständige Fassung existiert.

Dass Warner den Start großzügig um ein weiteres Jahr nach hinten schiebt, mag auf den ersten Blick eine große Enttäuschung für viele DC-Fans sein. Schlussendlich ermöglicht das Studio dadurch Regisseur Matt Reeves und seinem Team genügend Zeit, um einen ordentlichen Film abzuliefern, der ohne Zeitdruck entsteht.

Kein Zeitdruck bei The Batman 2 – das ist ein gutes Zeichen

In den vergangenen Jahren haben wir es immer wieder erlebt, dass millionenschwere Blockbuster überhastet über die Ziellinie geschleppt wurden, um ein zuvor festgelegtes Startdatum einzuhalten. Nicht selten wirkte sich das auf die Qualität der Filme aus. Bei The Batman weiß Warner aber offenbar um den Wert des Projekts.

Als kleines Trostpflaster haben wir dieses Jahr The Penguin bekommen. Die DC-Serie fungiert als Brücke zwischen den beiden Batman-Filmen mit Pattinson und fokussiert sich auf den von Colin Farrell verkörperten Bösewicht Oswald "Oz" Cobb. Nach dem Tod von Carmine Falcone übernimmt dieser die Kontrolle von Gothams Unterwelt.

Und wenn wir einen Schritt aus Gotham und der Batman Epic Crime Saga heraustreten, kündigt sich das nächste große DC-Highlight bereits in einem halben Jahr im Kino an: Der Superman-Film mit David Corenswet legt den Grundstein des neuen DC-Universums, das von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran aufgebaut wird.