Schlechte Zeiten für GZSZ-Fans: RTL streicht Kult-Show aus Programm und der Grund dürfte Fans nicht gefallen

Soaps wie GZSZ und Unter uns sind echte TV-Urgesteine. Jetzt streicht RTL die Shows kurzerhand aus dem Programm. Das ist über den überraschenden Schritt bekannt.

Gute Zeiten, schlechte Zeiten ist ein absoluter Dauerbrenner im TV. Die Show flimmert seit mehr als 30 Jahren über die deutschen Bildschirme und hat über 8000 Folgen auf dem Buckel. Jetzt stehen Fans allerdings schlechte Zeiten bevor: RTL nimmt die beliebte Soap mit weiteren Shows aus dem Programm.

RTL setzt den Rotstift an: Der Sender streicht GZSZ, Unter uns und Alles was zählt

Als 1992 die erste Folge GZSZ ausgestrahlt wurde, konnte niemand ahnen, dass sich die Soap zum absoluten Phänomen entwickeln würde. Zwar knüpfen die Quoten im linearen TV nicht mehr an alte Erfolge an, doch wie DWDL berichtet, verzeichnet die Show noch immer einen enormen Marktanteil. Auch die anderen beiden RTL-Soaps halten sich seit Jahrzehnten wacker im TV: Unter uns läuft seit 1994, Alles was zählt seit 2006.

Für viele Zuschauende gehört die tägliche Dosis TV-Drama zum Alltag. Gerade deshalb müssen Soap-Fans jetzt besonders stark sein: RTL nimmt GZSZ, Unter uns und Alles was zählt kurzerhand aus dem Programm.

Fußball-Europameisterschaft: Deswegen setzt RTL die Ausstrahlung von GZSZ und Co. aus

Ganz Deutschland ist im EM-Fieber und das macht sich auch im TV-Programm bemerkbar: RTL hat sich die Übertragungsrechte einiger EM-Spiele gesichert – kein Wunder also, dass altbekannte Shows wegen der Live-Berichterstattung von ihren Sendeplätzen weichen müssen.

Einige der Fußballspiele fallen in den Vorabend, deswegen geht es diese Woche ausgerechnet den beliebten Daily Soaps an den Kragen. GZSZ, Alles was zählt und Unter uns werden am Dienstag, dem 25. Juni 2024 und Mittwoch, dem 26. Juni 2024 entfallen.

Streaming & TV-Ausstrahlung – So kannst du die RTL-Soaps anschauen

Wenn die EM nicht gerade für Chaos im TV-Programm sorgt, werden die RTL-Soaps immer montags bis freitags ausgestrahlt. Alle Folgen können auch bei RTL+ gestreamt werden.