Schnell sein lohnt sich: Zwei der besten 4K-TVs von Sony und LG zum unschlagbaren Tiefstpreis im Sale bei Media Markt

Schnäppchenjäger, aufgepasst: MediaMarkt schenkt euch die Mehrwertsteuer. Ihr bekommt gerade zwei absolute Top-OLED-Fernseher von Sony und LG mit 55 Zoll und 4K zum absoluten Tiefstpreis.

Die Fußball-WM der Frauen hat begonnen, die Tour de France steht kurz bevor und auch sonst lockt der Sommer mit diversen Ereignissen, die ihr am besten auf einem ordentlichen Fernseher genießen könnt. Solltet ihr aktuell auf der Suche nach einem passenden Modell sein, haben wir den perfekten Deal für euch.



Bei MediaMarkt läuft nämlich gerade wieder eine Aktion, bei der ihr die MwSt. geschenkt bekommt. Mehrere absolute Top-Fernseher mit 4K von Sony, Samsung und LG gibt es dabei als besonders lohnenswerte Sonderangebote.



Aber Achtung: Es lohnt sich, schnell zuzuschlagen. Denn die unten aufgeführten Angebote sind nur begrenzt verfügbar und können unter Umständen zügig ausverkauft sein.



Jetzt zugreifen: 55-Zoll-OLED-TV von LG zum absoluten Tiefstpreis bei Media Markt

LG LG OLED55C27LA

Den LG OLED C27 * von LG mit 55 Zoll Bilddiagonale gibt es bei MediaMarkt im Rahmen der Mehrwertsteuer-Aktion derzeit, nämlich für günstige 1.049,58 Euro. Bei anderen Händlern ist der Fernseher derzeit deutlich teurer. Diegibt es demgegenüber für 1495,81 Euro. Falls der LG OLED bei MediaMarkt vergriffen ist, könnt ihr das gleiche Angebot beibekommen.

Der LG OLED55C27LA bietet euch folgende Features:

4K-Auflösung



OLED-Display



Dolby Atmos Support



Nvidia G-Sync und AMD Freesync Support



Bildrate: 120 Hz



Bluetooth, WLAN, HDMI

Weil dieser LG-Fernseher mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz daherkommt und G-Sync sowie Freesync unterstützt, ist er besonders für Gamer:innen interessant. Aber auch Filmfans kommen dank der kristallklaren Bildwiedergabe und der herausragenden Helligkeit des Displays voll auf ihre Kosten. Die Stiftung Warentest krönte den LG OLED55C7LA deshalb in der Ausgabe 01/2023 zum Testsieger in der Kategorie der 55-Zoll-TVs.



Samsung S95B: QD-OLED-TV mit Top-Bewertung richtig günstig in 65 Zoll

Ihr sucht eher nach einem 65-Zoll-TV mit vergleichbaren Qualitätsmerkmalen? Dann empfehlen wir euch alternativ den Samsung GQ65S95BAT * mit OLED-4K-Display für günstige 1.427,74 Euro. Der Samsung QD-OLED verbindet die Display-Technologien OLED und QLED und erreicht so nicht nur unglaublich intensive Farben und extrem hohe Kontraste, sondern hat so ein exzellent entspiegeltes Display. Fernsehen bei Tageslicht ist so kein Problem mehr.



Samsung Samsung S95B

Entscheidet ihr euch für den Samsung S95B, kommt ihr in den Genuss folgender Features:



4K-Auflösung

Quantum HDR OLED

Dolby Atmos Support

EyeComfort-Modus für augenschnonende Bildoptimierung bei Sonnenuntergang



Bildrate: 100 Hz

Bluetooth, WLAN, HDMI

4K-OLED-Fernseher von Sony: 55-Zoll-Modell zum Sparpreis jetzt kaufen

Media Markt verkauft derzeit den Sony Bravia XR-55A80K * OLED-TV mit 55 Zoll Bilddiagonale zum Preis von 1.133,62 Euro*. Dieser Fernseher war bisher nur ein einziges Mal vor vielen Monaten rund 6 Euro günstiger zu haben. Es handelt sich also um einen Tiefstpreis, den ihr aktuell nirgendwo sonst angeboten bekommt.

Sony Sony Bravia XR 55A80K

Der Sony Bravia XR 55A80K kommt mit folgenden Features daher:



4K-Auflösung

OLED-Display

Acoustic Multi -Audio-Technologie

Dolby-Atmos-Support

Bravia Core (Streaming-Service mit spezieller Bildkalibrierung für Filme und IMAX-Titel)



Bildrate: 100 Hz

Bluetooth, WLAN, HDMI

Im Test der Redaktion von WhatHifi kommt dieser Fernseher hervorragend weg. Die Tester:innen loben unter anderem das natürlich wirkende Bild, die exzellente Soundqualität und das elegante Design. Die Soundqualität ist so gut, dass ihr nicht mal eine Soundbar benötigt. Nur mit einer Surround-Anlage kann der Sony-TV dann doch nicht mithalten.

