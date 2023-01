Die ganze Welt trauert um 1899: "Ich hasse dich, Netflix!"

Nach der Netflix-Absetzung von 1899 blicken wir auf die Reaktionen im Netz, wo sich hierzulande und international entsetzte Stimmen zu dem plötzlichen Abschied melden.

Nachdem Netflix im November mit 1899 die neue Mystery-Serie des Dark-Teams Jantje Friese und Baran bo Odar veröffentlichte, hat der Streaming-Dienst sie anderthalb Monate später schon wieder abgesetzt. Die Serie um ein Auswanderer-Schiff, das in See sticht, um kurz darauf erzählerisch eine völlig andere Richtung einzuschlagen, wird ihr Ziel nach dem Staffel 1-Cliffhanger also nie erreichen. Der Ärger und die Trauer darüber sind groß.

Netflix setzt 1899 ab und die Welt reagiert geschockt

Da 1899 eigentlich auf 3 Staffeln ausgelegt war, bleiben nun viele Fragen zur Auflösung offen. Auch wenn der Schlüssel zum Verständnis der Serie von Baran bo Odar und Jantje Friese bereits angedeutet wurde. Nachdem Netflix im Jahr 2022 schon 22 Serien radikal absetzte, ist das der nächste Rückschlag für die Abonnent:innen des Streaming-Dienstes.

Als Baran bo Odar gestern schweren Herzens verkündete, dass 1899 von Netflix nicht verlängert werden würde, prophezeite er bereits, dass "Millionen Fans davon enttäuscht" sein würden. Ein Blick in die sozialen Medien bestätigt das. Neben den Zuschauenden sind auch viele Kritiker:innen und Serien-/Filmschaffende entsetzt, die den Rätsel-Trip in ihren Top Serien-Listen 2022 hatten.

Das sind die erschütterten Reaktionen auf die 1899-Absetzung

Vor allem Verständnislosigkeit über die Netflix-Entscheidung, 1899 nicht fortzusetzen, herrscht vor:

Ich kann nicht glauben, dass Netflix schon wieder eine ihrer besten Serien abgesetzt hat [...], während Emily in Paris immer noch läuft.

Ich stecke [lieber] mental in einer Simulation fest, in der die 2. Staffel 1899 am 19. Oktober 2024 veröffentlicht wird.

Da helfen auch die hoffnungsvollsten Zitate der Serie nicht weiter:

Am Ende wird alles gut. Wenn nicht alles gut ist, ist es noch nicht das Ende.

Am besten lässt sich die aktuelle Stimmung der Fans natürlich mit Bildern aus 1899 einfangen:

Die 1899-Emotionen sind noch ganz roh:

Es ist bedauerlich, dass eine Serie mit so viel Potenzial wie 1899 abgesetzt wird. Ich hasse dich Netflix.

Auch beteiligte 1899-Stars wie Aneurin Barnard haben sich traurig zu Wort gemeldet . Der dänische Krester-Darsteller Lucas Lynggaard Tønnesen teilte ein emotionales Erinnerungsfoto:



Wir sind wahrhaft am Boden zerstört, dass 1899 keine 2. und 3. Staffel bekommt. Dieses Foto wurde in der Nacht nach dem ersten Treffen aufgenommen. Ihr könnt uns die Serie wegnehmen, aber nicht unsere [Serien]-Familie. Danke fürs Zusehen

Fans wollen nicht aufgeben: Petitionen und Appelle an Netflix, 1899 zu retten

Nach dem ersten Schrecken wurde zur Verhinderung der Absetzung bereits eine Petition zur Rettung der Serie ins Leben gerufen:



Die letzte Hoffnung vieler ist nun, dass ein anderer Sender sich der restlichen 2 Staffeln 1899 annehmen könnte und sie Serie anstelle von Netflix zu Ende führt:

Besteht die Chance, dass 1899 von einem anderen Sender weitergeführt wird? Es ist eine komplexe und wunderschöne Geschichte und sie braucht die 3 geplanten Staffeln!

Andere Filmschaffende setzen sich wiederum für 1899 ein, um mit offenen Briefen an Netflix vielleicht doch noch etwas zu bewirken:

Liebes Netflix, ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie es sich anfühlt, wenn eine Serie nach einem Cliffhanger abgesetzt wird. Vertraut mir also, wenn ich sage: 1899 abzusetzen läuft den Publikumswünschen [...] zuwider. Haltet die Kino-Magie am Leben und verlängert 1899.

Der 1899-Account bei Twitter hat sich derweil in "Save 1899" umbenannt und sucht nach Erklärungsansätzen für die Absetzung:

1899 hat es nicht in die Top 10 der Serien 2022 geschafft, weil es als internationale Serie gegen bekanntere englische Formate antreten musste. Als "nicht-englischsprachige" Serie wäre 1899 in der Top 10 gelandet. Elite Staffel 5 hatte nach 28 Tagen z.B. 130 Millionen Stunden Schauzeit, 1899 zirka 240 Millionen Stunden.

Was der öffentliche Aufschrei bewirken kann, ist leider fraglich. Oder könnt ihr euch an Fälle erinnern, in denen Netflix eine Absetzung nochmal überdacht hätte? Beziehungsweise in denen nicht Netflix die Serie eines anderen Senders weiterführte, sondern jemand eine Netflix-Serie gerettet hätte?

Netflix' 1899 im Podcast: Mit Erklärungen und Theorien der Dark-Masterminds

Die neue Mystery-Serie 1899 lädt bei Netflix zum Rätseln ein. Wir entwirren die Wendungen der 1. Staffel, erklären das Ende und zeigen, wo der düstere Rätsel-Pfad noch hinführen könnte.

Zu Gast im Streamgestöber sind dabei Baran bo Odar und Jantje Friese, die als Serien-Creator von 1899 und Dark bereits einige Andeutungen zu Twists und Staffel 2 dalassen.



