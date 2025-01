Schock für Die Simpsons-Fans: ProSieben strahlt Kultserie bald nicht mehr zur besten Sendezeit aus

Wegen schwächerer Einschaltquoten laufen Die Simpsons bei ProSieben bald nicht mehr zur Primetime. Ab März müssen deutsche Fans für Staffel 35 früher einschalten.

In den letzten Jahren wurden neue Folgen der Kultserie Die Simpsons bei ProSieben immer um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Davor liefen immer Wiederholungen der alten Folgen. Ab März ist aber jetzt Schluss mit dem gewohnten Sendeplatz bei dem Sender. ProSieben verbannt neue Die Simpsons-Episoden aus der Primetime.

Neue Die Simpsons-Folgen laufen ab März nicht mehr in der Primetime

Wie DWDL berichtet, strahlt der Sender die neuen Folgen von Die Simpsons Staffel 35 ab dem 10. März 2025 von Montag bis Freitag um 18:10 Uhr aus. Damit laufen diese erstmals seit 15 Jahren wieder im Vorabendprogramm. Der Sender soll damit auf zuletzt sinkende Einschaltquoten reagieren.

Als ProSieben neue Folgen im Herbst 2024 nach 22:00 Uhr ausstrahlte, wurden im Schnitt weniger als vier Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielt. Von alten Bestwerten soll diese Zahl laut DWDL weit entfernt sein.

Die Simpsons streamen komplett im Abo

Wer auf die TV-Ausstrahlungen keinen Wert legt, kann alle bisherigen Die Simpsons-Staffeln komplett bei Disney+ im Abo streamen. Dort ist seit Oktober 2024 auch schon die komplette 35. Staffel zu sehen. Den Film von 2007 gibt's hier auch in der Flat.

In den USA feierte im September 2024 bereits die 36. Staffel der Simpsons Premiere. Staffel 37 ist auch schon gesichert. Ein Ende des Zeichentrickkults ist also weiterhin noch lange nicht in Sicht.

