Christopher Nolans neuer Film ist gerade noch interessanter geworden: Er kehrt an einen 2700 Jahre alten Schauplatz zurück

Zu Christopher Nolans neuem Film werden immer mehr Infos enthüllt. Nach diversen Stars ist jetzt auch ein Drehort bekannt, der der 2700 Jahre alten Vorlage als Schauplatz gedient haben soll.

Wenn schon Die Odyssee, dann Christopher Nolan. Nur ein Filmemacher mit gigantomanischen Ideen scheint geeignet, eines der wichtigsten literarischen Werke der Weltgeschichte zu adaptieren. Dabei setzt er offenbar auf Authentizität: Für die Dreharbeiten kehrt er an einen Schauplatz zurück, den Odyssee-Autor Homer schon vor fast 3000 Jahren genutzt haben soll.

Christopher Nolan dreht die Odyssee auf einer Insel mit Ziegen

Wie Variety berichtet, wird Nolan einen Teil des Films auf der italienischen Insel Favignana drehen. Laut dem englischen Gelehrten Samuel Butler, dessen Werk auf Gutenberg.org zugänglich ist, nahm sich der Autor der Odyssee die Insel als Vorlage für die sogenannte Ziegeninsel, auf der Held Odysseus mit seinen Gefährten landet. Sie stocken dort ihre Vorräte mit Ziegenfleisch auf und reisen weiter zu einer Höhle, in der sie dem einäugigen Zyklopen begegnen.

Viele Wissenschaftler:innen schätzen das Alter der Odyssee laut Encyclopedia Britannica auf etwa 2700 Jahre. Umstritten ist allerdings, welche Orte dem Autor als Vorlage für seine Schauplätze dienten. Neben Favignana gibt es noch weitere Bewerber um die Inspiration der mythischen Ziegeninsel.

Welche Szenen Nolan auf der Insel genau filmen wird, ist nicht bekannt. Neben der sizilianischen Insel zählen unter anderem Großbritannien und Marokko zu den Drehorten. Zum präzisen Plot des Films gibt es bislang kaum Informationen. Das Epos soll Odysseus' Reise vom Kriegsschauplatz Troja zu seiner Heimatinsel Ithaka nachvollziehen.

Wann kommt Christopher Nolans neuer Film ins Kino?

Christopher Nolans Odyssee soll am 16. Juli 2026 in die deutschen Kinos kommen. Es könnte sein bisher teuerster Film werden. Diverse Stars sind bisher als Mitglieder des Casts bestätigt.

Vor der Kamera werden unter anderem Charlize Theron (Mad Max: Fury Road), Tom Holland (Spider-Man: No Way Home), Robert Pattinson (Tenet), Zendaya (Challengers), Matt Damon (Oppenheimer) und Lupita Nyong'o (Black Panther) zu sehen sein. Zuletzt stieß Punisher-Darsteller und The Walking Dead-Veteran Jon Bernthal dazu.