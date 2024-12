Schockierender Tatort-Rekord: Vor 10 Jahren gab es in einer Folge 54 Tote

Der Tatort im Ersten ist absoluter Kult. Seit 1970 flimmert die Krimi-Reihe über unsere Bildschirme. Eine besonders umstrittene Folge hält bis heute den Leichen-Rekord: Noch nie gab es so viele Tote in einem Tatort-Film.

Seit 54 Jahren ist der Tatort eine feste Größe im deutschen TV; regelmäßig sorgen die Krimis für traumhafte Quoten. Eine Folge bleibt bis heute im Gedächtnis. Sie hält den unumstrittenen Leichenrekord: So viele Tote wie in dieser Tatort-Episode hat es nie wieder gegeben.

Tatort im Ersten: Beliebt, aber Einheitsbrei?

Das deutsche Publikum liebt Krimis über alles. Ein Blick ins TV-Programm beweist, wie tief diese Liebe geht: Tagtäglich sind bei den Öffentlich-Rechtlichen zahlreiche Krimiserien zu sehen. Eine ikonische Reihe hat maßgeblich zum Erfolg des Genres beigetragen: der Tatort im Ersten. Seit über 5 Jahrzehnten hält sich die Reihe im TV und kann regelmäßig mit neuen Filmen Traumquoten einfahren.

Knapp 1.300 Folgen später genießt der Tatort heute nicht mehr den besten Ruf. Der Vorwurf lautet häufig ähnlich: Die Fälle seien uninspiriert, weichgespült und an den Haaren herbeigezogen. Fans beschweren sich regelmäßig, dass sie nach 54 Jahren Showgeschichte einfach nichts Neues aufgetischt bekommen. Zum Glück gilt das nicht für alle Folgen: Einige Episoden schockieren bis heute mit ultrabrutalen Inhalten. Ein skandalöser Tatort-Film hält bis heute einen umstrittenen Rekord: Nie hat es mehr Leichen in einer Folge gegeben.

Dieser Leichenrekord schockte alle: Nie wurde in einem Tatort mehr gemordet

Alle paar Jahre kommt es vor, dass eine Tatort-Folge aus dem gewöhnlichen Krimi-Muster ausbricht. Ein Beispiel ist Tatort: Im Schmerz geboren (2014). Der ungewöhnliche Krimi-Streifen brach mit typischen Genre-Konventionen und kam als Shakespeare-Drama im Gewand eines Italo-Western daher. Obwohl der Fall auch durch seine fremdartige Inszenierung auffiel, ging er vor allem für seinen skandalösen Leichenrekord in die Geschichte ein.

Der Fall rund um Kriminalhauptkommissar Felix Murot (Ulrich Tukur) hat bereits 10 Jahre auf dem Buckel, trotzdem wagte seitdem keine Folge mehr, so viel Mord und Totschlag zu zeigen. Unglaubliche 54 Getötete gibt es in dem TV-Film zu sehen. Die große Zahl erklärt sich durch ein Massaker, bei dem die Handlanger des Bösewichts gegen einen Polizeitrupp vorgehen. Dabei lassen mehr als 40 Personen ihr Leben, der Rest stirbt im Verlauf der Folge. Trotz Brutalo-Rekord kam die Folge richtig gut an. Die FAZ hob lobend hervor, dass die umstrittene Episode endlich neue Wege ging: "Ein tiefer Schnitt ins Fleisch der Gewohnheit."

Wann kommt die nächste neue Tatort-Folge im TV?

Eine neue Tatort-Folge gilt im TV bis heute als absolutes Highlight. Zum Glück müssen sich Fans nicht lange gedulden: Der brandneue Tatort: Schweigen wird am 1.12.2024 in der ARD gesendet. Die Folge erzählt von Ermittler Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring), der den Mord an einem Pastor aufklärt.