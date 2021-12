Schon bald bei Netflix: Der Cobra Kai-Trailer zu Staffel 4 verspricht den größten Fight seit Godzilla vs. Kong

Der erste lange Trailer zu Cobra Kai Staffel 4 ist da. Er bringt die Konflikte der neuen Folgen perfekt auf den Punkt. Es wird krachen wir in Godzilla vs. Kong.

Die 4. Staffel von Cobra Kai ist das letzte große Netflix-Highlight des Jahres. Die Karate-Serie wird erstmals seit Staffel 1 wieder ein richtiges Kampfsport-Turnier zeigen. Es gibt Fights unter Wettkampfbedingungen, wenn auch wahrscheinlich nicht fair. Der erste lange Trailer zeigt die ganze Tragweite des Aufeinandertreffens von Miyagi-do und Cobra Kai, mit dem sich dieses Jahr eigentlich nur der beherzte Box-Kampf von Godzilla und Kong messen kann.

Der lange Trailer zu Cobra Kai Staffel 4

Cobra Kai Staffel 4 Trailer 1 (Deutsch) HD

Der größte Showdown der Serie: Was passiert in Cobra Kai Staffel 4?

Noch nie waren die Fronten so verhärtet, noch nie gingen die Philosophien der beiden verfeindeten Dojos so weit auseinander. Und noch nie zuvor bestimmten so viele persönliche Antipathien den Wettstreit. Der Trailer versteht es, genau auf diese Brisanz nochmal aufmerksam zu machen.

Am Ende von Staffel 3 hatte sich Johnny (William Zabka) seinem einstigen Rivalen Daniel (Ralph Macchio) angeschlossen. Stattdessen führt jetzt der deutlich radikalere John Kreese (Martin Kove) Cobra Kai an, und das zusammen mit dem noch brutaleren Terry Silver (Thomas Ian Griffith). Das alles wird sich auf dem All Valley-Karate-Turnier verdichten. Hier kriegen die Kampfsport-Künste von Miguel (Xolo Maridueña) und Co. endlich die Bühne, die sie verdienen.

Cobra Kai: Wann kommt Staffel 4 des Karate Kid-Sequels zu Netflix?

Cobra Kai Season 4 startet am 31. Dezember 2021 bei Netflix. Das wurde in einem Video verraten, das anlässlich des Netflix-Events Tudum veröffentlicht wurde.

Staffel 4 eröffnet zudem eine neue Ära für die Karate Kid-Serie, die ursprünglich auf YouTube Premiere feierte. Es ist die erste Season, die exklusiv für Netflix gedreht wird.

Die Handlung von Staffel 4 dürfte sich um ein großes Turnier drehen

Nach dem Ende von Staffel 3 dürfte Bösewicht Silver mit Cobra Kai-Boss Kreese gemeinsame Sache machen, um das angekündigte All Valley Karate Turnier zu gewinnen und die Konkurrenz von Daniel und Johnny platt zu machen.

Angesichts von Silvers Rückkehr wäre auch das Wiedersehen mit einem anderen Schurken denkbar. Gemeint ist der fiese Kampfsport-Champion Mike Barnes (Sean Kanan). Barnes Rückkehr wäre ein Großereignis für Cobra Kai, wie mein Kollege Hendrik in einem Artikel erklärt hat. Nicht minder groß wäre natürlich ein Auftritt von Oscarpreisträgerin Hilary Swank aus Karate Kid IV - Die nächste Generation, allerdings wirken die beiden Bösewichte vorerst wahrscheinlicher.

