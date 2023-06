Schon jetzt die ersten 4 Minuten der gigantischen MCU-Verschwörung in Secret Invasion gucken – ihr müsst nur vorher ein Rätsel lösen

In wenigen Wochen startet die erste Marvel-Serie des Jahres bei Disney+. Schon jetzt könnt ihr euch den Auftakt von Secret Invasion anschauen. Ihr braucht dafür nur das richtige Passwort.

Mit Ant-Man and the Wasp: Quantumania und Guardians of the Galaxy Vol. 3 haben wir dieses Jahr schon zwei Marvel-Filme im Kino gesehen. Die Serien bei Disney+ lassen sich dagegen etwas Zeit. Seit She-Hulk: Die Anwältin warten wir auf die nächste MCU-Geschichte, die in episodischer Form bei dem Streaming-Dienst erzählt wird.

Mit Secret Invasion steht diese endlich vor der Tür. Ende Juni tauchen wir mit Nick Fury (Samuel L. Jackson) in die bislang größte Marvel-Verschwörung ein. Das Marketing fällt entsprechend kreativ aus und schickt uns selbst auf Spurensuche. Wenn ihr die ersten vier Minuten der Serie sehen wollt, müsst ihr zuerst ein Rätsel lösen.

Marvel veröffentlicht die ersten vier Minuten aus Secret Invasion, aber zuerst müsst ihr ein Rätsel lösen

Seit einigen Stunden ist die Website theinvasionhasbegun.com online und fordert ein Passwort von uns. Grüne Schrift vor schwarzem Hintergrund: Es kommt fast das Gefühl eines Matrix-Films auf. Doch woher bekommen wir das Passwort? Der offizielle Twitter-Account der Serie hat in den vergangenen Tagen einige Hinweise gestreut.

Konkret handelt es sich dabei um vier Bilder, die auf Twitter gepostet und immer wieder gelöscht wurden. Wer alle vier Bilder zusammenfügt, erhält ein Passwort, das den Zugang zum Video auf der Secret Invasion-Website ermöglicht. Nachfolgend könnt ihr euch ein TikTok-Video anschauen, das die Aktion zusammenfasst.

Marvel-Geheimnis gelüftet: Hier findet ihr das Passwort für die ersten vier Minuten aus Secret Invasion

Wenn ihr selbst keine Lust habt, euch auf Schnitzeljagd zu begeben, haben wir hier das Passwort für euch: RSD3PX5N7S. Wenn ihr die Buchstaben- und Zahlenfolge auf der Secret Invasion-Website eingebt, lädt ein rund fünfminütiges Video, das die ersten vier Minuten der Serie enthält und anschließend in einen Trailer überleitet.

In der gezeigten Szenen treffen wir auf den ehemaligen CIA-Agenten Everett Ross (Martin Freeman), der sich in Moskau befindet und auf eine Kontaktperson namens Prescod trifft. Prescod behauptet, dass die aus Captain Marvel bekannten Skrulls die Erde übernehmen wollen. Immerhin können sie die Gestalt von jeder Person annehmen.

Prescod verlangt, dass Fury sofort das Hauptquartier der intergalaktischen Organisation S.A.B.E.R. verlässt und sich auf die Erde begibt, um die Skrulls zu bekämpfen. Ross will seiner Theorie jedoch keinen Glauben schenken. Was als Nächstes passiert, erfahren wir am 21. Juni 2023, wenn Secret Invasion bei Disney+ startet.

