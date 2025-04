Schon über 60.000 Unterschriften: Eine der größten Action-Serien wurde abgesetzt und ihre Fans kämpfen um die Rettung

Im März wurde die Action-Serie S.W.A.T. mit Shemar Moore nach acht Staffeln abgesetzt. Das hält Fans nicht davon ab, für ihre Rettung zu kämpfen – aus gutem Grund.

Fans der Action-Serie S.W.A.T. können die Trennung noch immer nicht verkraften. Im März wurde die Serie mit Shemar Moore und Stephanie Sigman nach acht Staffeln abgesetzt. Seitdem hat sich im Internet eine Fan-Rettungsaktion formiert, um den Krimi von Aaron Rahsaan Thomas und The Night Agent-Chef Shawn Ryan vor dem frühzeitigen Ende zu bewahren.

S.W.A.T. "so plötzlich und ohne richtiges Ende abzusetzen, ist ein Fehler", heißt es in der populärsten Petition für die Rettung einer der größten Action-Serien der letzten Jahre. Zum Zeitpunkt dieses Artikels hat sie fast 63.000 Unterschriften gesammelt. Aber wie stehen die Chancen auf S.W.A.T. Staffel 9 wirklich?

Die Hoffnung der Fans ist nicht ganz unbegründet

Wer bei der Nachricht über die S.W.A.T.-Absetzung ein Déjà-vu bekommt, bildet sich das nicht ein. Die Action-Serie des US-Networks CBS wurde schon zweimal abgesetzt und danach gerettet. Das erste Mal geschah das nach Staffel 6 und nochmal bei Staffel 7. Der Hoffnungsfunke der Fans ist also nicht unbegründet und Stars wie Shemar Moore haben sich auf ihren Social Media-Profilen für eine Rettung der Serie ausgesprochen.

Mehr zum Thema: Die S.W.A.T.-Absetzungen erklärt

Wie stehen die Chancen für S.W.A.T. Staffel 9?

Fakt ist aber auch, dass CBS sein Serienprogramm inhaltlich verjüngt, wie auch Fans von Blue Bloods lernen mussten. Die Serie wurde trotz bestehenden Erfolgs abgesetzt. Grund für solche Absetzungen sind unter anderem die steigenden Kosten, die langlebige Serien mit sich bringen, da Cast und Crew mit jeder Vertragsverhandlung höhere Gehälter einfordern können. Bei S.W.A.T. kommt ein Quotenschwund hinzu. Wie Forbes in einer Analyse erklärt, hat die jüngste Season in den USA im Vergleich zum Vorjahr etwa 20 Prozent ihres durchschnittlichen Publikums eingebüßt.

Eine Rettung könnte darin bestehen, zu CBS' Streaming-Dienst-Verwandtschaft Paramount+ umzuziehen, wie es bei der Horror-Serie Evil geschehen ist. Allerdings hatte diese zum selben Zeitpunkt wesentlich weniger Staffeln und vermutlich Kosten angesammelt. Nach aktuellem Stand stehen die Chancen auf S.W.A.T. Staffel 9 also schlecht.

S.W.A.T. streamt bei Netflix und anderen Anbietern

In Deutschland dürfte es auch den ein oder anderen Fan von S.W.A.T. geben, erst recht seitdem die Serie bei Netflix streamt. Der Dienst bietet zurzeit sechs Staffeln der Serie in seinem Katalog an. Die volle Ladung der Spezialeinheit gibt es beim Konkurrenten Sky/WOW, wo Abonnent:innen acht Staffeln der Action-Serie streamen können.

