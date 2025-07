Schwarzwaldklinik-Darstellerin Anja Kruse verrät Details über private Beziehung zu Co-Star: "Wir fanden uns uninteressant"

Die Schwarzwaldklinik ist eine der ikonischsten Ärzteserien im deutschsprachigen Raum. Darstellerin Anja Kruse spricht jetzt Klartext über ihre Beziehung zu Sasha Hehn.

Wer kennt es nicht: Das Intro startet und die ikonische Melodie zum Schriftzug der Schwarzwaldklinik erklingt. Die Geschichte um Prof. Klaus Brinkmann und seinen Sohn Dr. Udo Brinkmann begeisterte Millionen von Fans. Nach fast 40 Jahren meldet sich jetzt die Darstellerin des Kindermädchens Claudia Schubert zu Wort.



Schwarzwaldklinik: Die tragische Geschichte von Claudia Schubert

Anja Kruse spielte Claudia Schubert, die zunächst als Kindermädchen für Udo Brinkmanns Tochter angestellt wurde. Nach der Trennung von seiner Frau entdeckte er jedoch Gefühle für sie, und die beiden wurden ein Paar. Das Glück war allerdings nicht von langer Dauer, denn Claudia erkrankte an Leukämie und starb überraschend in Staffel 2 den Serientod, dem Fans bis heute nachtrauern.

Anja Kruse verriet in einem RTL-Interview , wie es zu ihrer Rolle und der Beziehung zur Serienfigur Udo Brinkmann kam. "Es wurde an der zweiten Staffel gearbeitet und dann bat mich Rademann zu einem Geheimtreffen", so Kruse. Die Rolle von Claudia Schubert war in der ersten Staffel nämlich nur eine Statistenrolle.



Anja Kruse und Sasha Hehn sind sich "privat aus dem Weg gegangen"

Als Udo Brinkmann und Claudia Schubert in der Schwarzwaldklinik ein Paar wurden, spielten sie so überzeugend, dass sich jahrelang das Gerücht hielt, die beiden seien auch abseits der Serie ein Paar. Doch Kruse deckt im Interview auf:



Es ist merkwürdig. Ich verstehe es selber nicht, dass diese Chemie zwischen uns vor der Kamera so funktioniert hat [...] und privat sind wir uns aus dem Weg gegangen. Wir fanden uns uninteressant.

Dabei glaubten die Schwarzwaldklinik-Fans so sehr an die Beziehung zwischen den beiden, dass Schauspieler Sascha Hehn tonnenweise Anteilnahmsbriefe erhielt, als Claudia an Leukämie erkrankte und starb. Für den Tod von Claudia hätte Kruse sogar einiges mehr gegeben, als in der Serie gezeigt wurde. "Ich hätte mir wirklich dafür die Haare abrasiert", verrät die Schauspielerin.



Wo man die Schwarzwaldklinik aktuell schauen kann

Die Schwarzwaldklinik läuft aktuell nicht im deutschen Fernsehen. Da sie jedoch zuletzt zu Weihnachten auf ZDFneo lief, ist die Serie kostenlos in der ZDF-Mediathek verfügbar. Wer zudem RTL+ abonniert hat, kann die gesamte Arztserie auch bei diesem Streaminganbieter ansehen.