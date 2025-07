Tagesschau-Sprecher Jens Riewa verschluckt eine Spinne: Schaut das Video, das nicht gesendet wurde

Jens Riewa ist das aktuell älteste Mitglied im Tagesschau-Team und hat wohl schon so ziemlich alles mitgemacht. Doch eine Spinne vor laufender Kamera zu verschlucken, ist ihm wohl noch nicht passiert.

In der Tagesschau kommt es gerne mal zu Pannen oder Lachanfällen, die das doch so ernste Geschehen ein wenig auflockern. Diesmal hat es Sprecher Jens Riewa erwischt, der einer Spinne ausgesetzt war, was zu einer unfreiwillig komischen Situation führte.



Tagesschau-Sprecher wurde auf Spinnennetz im Haar hingewiesen

Am Dienstag veröffentlichte Tagesschau-Sprecher Jens Riewa auf Instagram eine Aufnahme aus dem Nachrichtenstudio, die nicht in der ARD zu sehen war. Er wurde gefilmt, wie er gerade am Tagesschau-Pult seine Pause macht und entspannt sein Brot essen will.



Dann wird er darauf hingewiesen, dass er anscheinend Spinnweben in seinen Haaren hat. Riewa ist ganz begeistert und weist den Kameramann an, hineinzuzoomen, um einen besseren Blick auf das Netz zu haben. "Echt cool, nimm das auf. Lass laufen, fahr ran!", so der Tagesschau-Sprecher.



Jens Riewa verschluckt plötzlich eine Spinne

Dann krabbelte aber schon eine Spinne aus seinen Haaren auf sein Gesicht. Als Riewa die Spinne bemerkte, schrie er kurz auf, lachte aber gleich wieder. Er überprüfte sein Gesicht und stellte fest, dass die Spinne fehlte. Daraufhin kam ihm eine angsteinflößende Erkenntnis: "Habe ich die jetzt gerade verschluckt, sag mal? Beim Einatmen?"

Hier das Video in voller Länge:

Riewa nahm es aber mit Humor. Er meinte noch kurz bevor er von der Spinne unterbrochen wurde, dass er eine frühere Spinnenphobie heutzutage überwunden habe. Er selbst habe die Situation gelöst, indem er ein Glas Wasser trank und seinen Mund ordentlich durchspülte.

Wo man die Tagesschau schauen kann

Die Tagesschau läuft mehrmals täglich im Ersten, in der ARD-Mediathek und auf YouTube. Die Hauptausgabe wird täglich um 20:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Jens Riewa postet jedoch hin und wieder gerne Einblicke hinter die Kulissen der Tagesschau auf seinem Instagram-Kanal.