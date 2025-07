Oliver Pocher rechnet mit Gottschalk-Hatern ab: "Sollen die Fresse halten"

Thomas Gottschalk steht in den letzten Jahren immer wieder in der Kritik. Jetzt verteidigt Skandal-Promi Oliver Pocher den ehemaligen Wetten, dass..?-Star und wählt dabei eindeutige Worte.

Thomas Gottschalk und Oliver Pocher haben eine zentrale Gemeinsamkeit: Beide wurden als rotzfreche Entertainer im TV berühmt, doch inzwischen stehen sie wegen fragwürdiger Aussagen in der Kritik. Pocher, dessen Zusammenarbeit mit RTL in diesem Jahr beendet wurde, hat vor kurzem sogar seine eigene Streaming-Plattform gegründet, um weiterhin provokative Inhalte senden zu können.

Auch Gottschalk inszeniert sich seit dem Aus von Wetten, dass..? immer wieder als Märtyrer der Meinungsfreiheit. In seinem Bestseller "Ungefiltert" klagt er an, dass man heutzutage angeblich nichts mehr sagen dürfe – und hetzt gegen jene, die es wagen, ihn für seinen Moderationsstil zu kritisieren. Jetzt eilt ihm Oliver Pocher zu Hilfe und vergreift sich dabei ziemlich im Ton.

"Total unverdient": Oliver Pocher verteidigt Thomas Gottschalk gegen Kritiker:innen

Zuletzt saß niemand Geringeres als Thomas Gottschalk im Publikum einer Live-Podcast-Aufnahme von Oliver Pocher. Der Comedian ließ sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stattete seinem prominenten Kollegen einen Besuch in den Zuschauerrängen ab. In einem Clip, der bei Instagram veröffentlicht wurde, gab Gottschalk zu, dass er ähnlich ticke wie Pocher – nur sei er eben nicht ganz so mutig: "Er sagt viel laut, was ich nur denke." Daraufhin lobt Oliver Pocher den ehemaligen Wetten, dass..?-Moderator in höchsten Tönen:

Die Lanze muss ich mal für dich brechen. Es gibt ja momentan die ein oder andere Diskussion, weil du ja dann auch mal sagst: 'Man darf nicht mehr das ein oder andere sagen.' Das ist das Schöne: Man darf und kann einfach alles sagen. Und ich finde es auch bei einigen, die dich auch teilweise dann irgendwie doof ankacken von der Seite, total unverdient.

"Sollen sich f*cken": Pocher wettert gegen Sexismus-Kritik an Gottschalk

Pocher redet sich vor dem Alt-Meister völlig in Rage und zeigt, dass er beispielsweise die Sexismus-Kritik an Gottschalk nicht für gerechtfertigt hält:

Du hast alles hoch und runter moderiert. Und wenn jetzt irgendein verkackter Blogger um die Ecke kommt, der sagt: 'Du hast aber mal vor 20 Jahren den Spice Girls ans Knie gefasst.' Die sollen sich alle mal f*cken und die Fresse halten!

Thomas Gottschalk scheint die passionierte Laudatio sichtlich zu genießen und schweigt.